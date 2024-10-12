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▲張友驊生前也有經營中國社群平台，過世後家屬在他的微博帳號同步公布消息。（圖／翻攝張友驊YouTube頻道）

▲一度傳來好消息，指張友驊的氣色比前兩天還好，讓粉絲們一度振奮。（圖／張友驊微博）

▲11日晚間，等到的消息卻是張友驊的離世噩耗。（圖／張友驊微博）

69歲資深政治評論員張友驊3日疑似「心因性內科疾病」發作，導致滑倒頭部撞擊地面，當場失去生命跡象，經過連日搶救，6日一度「恢復氣色」，沒想到昨（11）日早上8點仍拔管安息，噩耗震驚外界。張友驊生前也有經營中國社群平台，過世後家屬在他的微博帳號同步公布消息，讓中國網友悲痛不已，紛紛直呼無法接受。張友驊近年來雖然比較少在螢光幕前出現，但仍在積極經營YouTube、百度、今日頭條等社群平台，因此在兩岸都累積了不少粉絲，自從他跌倒陷入昏迷，帳號也同步宣布他的狀況，「張友驊老師在與太太頂著颱風天步行出門吃飯時不幸摔倒，頭部撞擊到鋼管螺絲，經醫生全面檢查後尚未恢復意識，正在加護病房觀察之中。」當時貼文內容中強調，張友驊並未顱內出血，「目前醫師使用葉克膜讓血壓維持正常，再做心導管檢查。由於身處加護病房，張太太無法陪伴左右。」隨後也不時會更新張友驊的健康狀況，儘管5日他在藥物作用下一度恢復心跳規律，瞳孔也對光線出現反應，仍然沒有甦醒，6日傳來好消息，指他的氣色比前兩天還好，讓粉絲們一度振奮。沒想到11日晚間，等到的消息卻是「張友驊先生已於2024年10月11日上午告別人間，一生圓滿，享壽69歲」，和一張黑白遺照，讓許多粉絲難以接受，紛紛悲傷表示：「先生圓滿，從此再也看不到聽不到先生那熟悉的面容和聲音了，哀悼哭泣」、「張先生千古，一路走好」、「張老師的豐富的時代閱歷和犀利點評深深吸引我的時候，卻突然離開了，接受不了。」