69歲資深政治評論員張友驊3日疑似「心因性內科疾病」發作，導致滑倒頭部撞擊地面，當場失去生命跡象，經過連日搶救，6日一度「恢復氣色」，沒想到昨（11）日早上8點仍拔管安息，噩耗震驚外界。張友驊生前也有經營中國社群平台，過世後家屬在他的微博帳號同步公布消息，讓中國網友悲痛不已，紛紛直呼無法接受。

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▲名嘴張友驊今晚驚傳在北市信義區吳興街一處巷弄內不慎滑倒撞到頭部，當場失去生命跡象。經救護人員實施心肺復甦及AED急救，目前已恢復呼吸心跳，但仍意識不清，由救護人員送往醫院救治。（圖／翻攝張友驊YouTube頻道）
▲張友驊生前也有經營中國社群平台，過世後家屬在他的微博帳號同步公布消息。（圖／翻攝張友驊YouTube頻道）
張友驊近年來雖然比較少在螢光幕前出現，但仍在積極經營YouTube、百度、今日頭條等社群平台，因此在兩岸都累積了不少粉絲，自從他跌倒陷入昏迷，帳號也同步宣布他的狀況，「張友驊老師在與太太頂著颱風天步行出門吃飯時不幸摔倒，頭部撞擊到鋼管螺絲，經醫生全面檢查後尚未恢復意識，正在加護病房觀察之中。」

當時貼文內容中強調，張友驊並未顱內出血，「目前醫師使用葉克膜讓血壓維持正常，再做心導管檢查。由於身處加護病房，張太太無法陪伴左右。」隨後也不時會更新張友驊的健康狀況，儘管5日他在藥物作用下一度恢復心跳規律，瞳孔也對光線出現反應，仍然沒有甦醒，6日傳來好消息，指他的氣色比前兩天還好，讓粉絲們一度振奮。

▲（圖／張友驊微博）
▲一度傳來好消息，指張友驊的氣色比前兩天還好，讓粉絲們一度振奮。（圖／張友驊微博）
▲（圖／張友驊微博）
▲11日晚間，等到的消息卻是張友驊的離世噩耗。（圖／張友驊微博）
沒想到11日晚間，等到的消息卻是「張友驊先生已於2024年10月11日上午告別人間，一生圓滿，享壽69歲」，和一張黑白遺照，讓許多粉絲難以接受，紛紛悲傷表示：「先生圓滿，從此再也看不到聽不到先生那熟悉的面容和聲音了，哀悼哭泣」、「張先生千古，一路走好」、「張老師的豐富的時代閱歷和犀利點評深深吸引我的時候，卻突然離開了，接受不了。」

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