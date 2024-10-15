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▲1966年金鐘獎獎盃基座為大理石。（圖／翻攝自金鐘獎全球媒體研究室網站）

▲1972年金鐘獎獎盃（左圖起）、1978年金鐘獎獎盃、2000年金鐘獎獎盃。（圖／翻攝自金鐘獎全球媒體研究室網站）

第59屆電視金鐘獎將於本月18、19日在台北流行音樂中心分別舉行節目類、戲劇類頒獎典禮，金鐘獎開辦至今即將走過一甲子，回顧金鐘獎的歷史，早年只頒發廣播類獎項，後來才加進電視類項目，有趣的是獎座並非一直都是今天的流線造型，而是笨重的大理石材質。其實過去半世紀，金鐘獎獎座歷經3次改良，1966年金鐘獎獎盃基座為大理石材，1972年改為木質基座，1978年再改成較寬的木質基座，直至2000年參考美國艾美獎獎座，把底部修寬成圓弧形，握把處設計為具有質感的黑色，獎座長度也略加延伸，頂部再加上兩個立體圈圈，包圍編鐘，才沿用至今。金鐘獎命名取自古文「編鐘為中華古代教化之禮器，古人作樂鐘居其首，編鐘率為十六，與石磐相依，以諧其韻，應禮而成教化」，希望透過金聲玉振，教化大眾開拓視野、提振心靈，也有廣播電視對國家社會影響深遠，以及從業人員所肩負之重責大任的隱喻。至於金鐘獎重大沿革，1965年設獎之初以鼓勵廣播圈人士為主，1970年將電視納入獎勵範圍，1981年起，為讓頒獎典禮舉行方式更加豐富、活潑，提升大眾關注度與參與感，也增加娛樂性及可看性，改成當天現場揭曉獎項，同時美化舞台設計，穿插表演節目，並由各廣播、電視台LIVE轉播頒獎典禮。