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▲統一7-ELEVEn獅將在今（12）日和樂天桃猿交戰，五戰三勝制的比賽率先取得三勝的隊伍晉級台灣大賽，聯盟在稍早公布雙方的32人名單。（圖／中職提供）

統一7-ELEVEn獅今（12）日將在台北大巨蛋交手樂天桃園，進行首場季後挑戰賽。中職官方稍早公布雙方的32人名單，在關鍵的洋投選擇部分，統一帶上了洋投勝騎士、裴瑞茲、羅昂，而沒有選擇布雷克，總教練「餅總」林岳平在賽前練習時接受訪問，透露割捨布雷克的原因。對於季後賽的3名洋投人選，林岳平表示：「單純就是羅昂狀態比較好，布雷克上次投完先發以後，就比較疲累。」而布雷克本人對於沒能進入32人名單，則表示：「沒有很意外，因為這是跟教練團雙向溝通達成的結果，當然不能上場，心理上蠻難受的，希望台灣大賽的時候能夠調整到位，為球隊有所貢獻。」此外，他也提到：「會試著在場下有所貢獻，因為這幾年下來，有很多季後賽經驗，會盡量幫助上場的選手，鼓勵年輕的選手，在短期的賽事裡，保持正面的心態。」第1棒：右外野手、林佳緯第2棒：左外野手、邱智呈第3棒：中外野手、陳傑憲第4棒：三壘手、潘傑楷第5棒：一壘手、陳鏞基第6棒：指定打擊、林安可第7棒：捕手、陳重羽第8棒：游擊手、陳聖平第9棒：二壘手、林祖傑先發投手：古林睿煬第1棒：右外野手、林立第2棒：中外野手、陳晨威第3棒：三壘手、梁家榮第4棒：指定打擊、林泓育第5棒：左外野手、朱育賢第6棒：一壘手、林智平第7棒：二壘手、馮健庭第8棒：游擊手、馬傑森第9棒：捕手、宋嘉翔先發投手：威能帝