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民眾黨主席柯文哲妻子日前現身民眾黨西門町集會活動，舉著「司法不公，政治辦案」標語上台發言，哽咽表示「如果台灣有司法公義的話，我真的要說，請把我的先生放出來！請還給我的老公！」對此，前立委沈富雄表示，看到陳佩琪喊話的場景，讓他很不捨，因為身為家人還是要說是無辜的，但等到起訴以後，難道不覺得很難堪嗎？沈富雄11日在節目《少康戰情室》透露，看到陳佩琪在民眾黨活動上喊話，讓他很不忍且不捨，因此要奉勸所有公務人員，貪污要小心，別連累家人。沈富雄說，雖然可能知道所做之事也許有點不對，但因為身為家人還是要說是無辜的，可是等到起訴後，難道不覺得很難堪嗎？針對京華城案，沈富雄指出，這週較有意義的是前鼎越董事長朱亞虎的部分，朱亞虎抗告成功後，北院又再裁定朱亞虎羈押禁見，理由寫得很清楚，就是朱亞虎的認罪是部分認罪，可見法院手握很多東西，因此才再押朱亞虎。至於柯文哲，沈富雄認為，大概凶多吉少。