中華職棒35年季後挑戰賽今（12）日在大巨蛋點燃戰火，統一7-ELEVEn獅將在主場對決樂天桃猿，上演「土洋對決」，樂天派出威能帝掛帥先發，而統一7-ELEVEn獅則有古林睿煬應戰，上半季冠軍保送1勝，雙方將進行5戰3勝的季後賽，勝者晉級台灣大賽，挑戰中信兄弟。
根據《台灣運彩》盤口顯示，中華職棒季後賽G1，統一獅奪勝的機率較高，不讓分賠率僅1.41，優於樂天桃猿的2.00，且台灣運彩此戰也開出單場和場中投注。
古林睿煬是統一獅的王牌投手，本季出賽21場，全部都是先發，主投125局，防禦率僅有1.66，飆出150次三振。其中對戰桃猿6場，戰績為2勝1敗，防禦率2.57，送出35次三振，壓制力優異。
樂天威能帝本季出賽25場，主投151.2局，防禦率為3.50，送出113次三振。對上統一獅他的成績特別優異，2勝0敗，防禦率僅2.67。
根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，彩迷較看好統一獲勝，支持度有53%。不過中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師《AA》認為，「兩隊例行賽交手23場，樂天拿下12勝略佔上風，且以近況和氣勢來看，選擇樂天受讓是不錯的選擇。」
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古林睿煬是統一獅的王牌投手，本季出賽21場，全部都是先發，主投125局，防禦率僅有1.66，飆出150次三振。其中對戰桃猿6場，戰績為2勝1敗，防禦率2.57，送出35次三振，壓制力優異。
樂天威能帝本季出賽25場，主投151.2局，防禦率為3.50，送出113次三振。對上統一獅他的成績特別優異，2勝0敗，防禦率僅2.67。
根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，彩迷較看好統一獲勝，支持度有53%。不過中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師《AA》認為，「兩隊例行賽交手23場，樂天拿下12勝略佔上風，且以近況和氣勢來看，選擇樂天受讓是不錯的選擇。」