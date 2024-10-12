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▲整形醫療影集《整形過後》開鏡，主演群温昇豪（右起）、安心亞、張榕容與洪暐哲今日都出席記者會。（圖／六魚文創提供）

▲張榕容演出《整形過後》，化身整形外科才女。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪是《整形過後》的監製，也是該部戲的男主角。（圖／六魚文創提供）

男星温昇豪日前爆出從簽約超過10年的老東家伊林娛樂跳槽到凱渥一事，掀起粉絲討論。今（12）日温昇豪首部監製的跨國影集《整形過後》舉行開鏡記者會，他也一次把誤會說清楚；温昇豪表示凱渥是透過朋友牽線才入股影集拍攝，自己目前沒有經紀約，是自由身，所以沒有跳槽的問題。而這部影集在籌備階段一度經歷停拍危機，遣散費、製作費就損失了1500萬，籌製過程可說是相當不容易。温昇豪今日率導演林立書及演員群安心亞、張榕容、洪暐哲等人出席開鏡記者會，該部劇在籌備期間曾歷經波折，一度被傳劇名是《整外春秋》，遭遇卡關、停拍危機，温昇豪坦言，當時就損失了1500萬；後來該劇正名為《整形過後》，才重新找來演員合作，今日正式進組拍攝。温昇豪也曝光目前10集的製作費高達9000萬元，讓張榕容聽後開玩笑說：「可以幫我加片酬嗎？」温昇豪也回應關於跳槽事件的傳聞，笑說：「兩家都是大公司，我現在是無約狀態」，他表示自己目前是自由之身，所以沒有跳不跳槽的問題，主要是他為了找金主投資，加入了一個都是企業家、共10多人的「兄弟會」群組，身為其中一員的凱渥老闆吳鋒才跟著入股投資影集，這些事情伊林也都知情，他覺得大家現階段的默契就是把事情做好，活絡市場。温昇豪也透露，自己為了這部戲不僅投入不少心血，還自掏腰包投資8位數鉅額，現在《整形過後》終於成功開拍，他也算鬆了一口氣，笑說籌備過程像跑馬拉松一樣，這3、4年都在反覆修改劇情、決定方向，現在緣分到了，找來最好的兄弟姊妹一起開拍，他心懷感恩，預計拍攝2個月時間，算是最後衝刺，期待成品出爐觀眾能捧場。