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美國東南部在短時間內，接連遭到颶風海倫、米爾頓襲擊，災情慘重，光是死亡人數加起來就破200，經濟損失也可能高達數百億甚至上千億美元。不過在這波颶風危機中，佛州坦帕灣（Tampa Bay）1名54歲男子，因為堅持不肯離開平常住的船隻，硬是挺過2次颶風襲擊，加上他的左腿截肢，與經典電影《阿甘正傳》的丹中尉（Lieutenant Dan）類似而爆紅，也被戲稱為坦帕的「丹中尉」，網上甚至還有人發起幫他募款買新船的活動，但有外媒揭露，這位「丹中尉」前科累累，並非廣大網友心目中的英雄。綜合《紐約郵報》等外媒報導，男子名為馬林諾夫斯基（Joseph Malinowski），近日活躍於美媒版面，許多人佩服他面對颶風仍堅守小窩的勇氣，在「GoFundMe」網站上幫他成立募款專頁，希望讓他購買一艘更大、更安全的船隻，已募到超過4萬美元。然而，法庭記錄顯示，馬林諾夫斯基從2006年起，就在北卡羅來納州、佛羅里達州等地，因接連捲入案件而多次遭到逮捕。報導形容，馬林諾夫斯基的前科紀錄若是列出來，可能有1公里那麼長，其中很多都是交通違規，或因為沒有乖乖出庭而被捕，但其他罪名也涉及持有毒品、試圖闖空門、使用致命武器毆打他人等等。當颶風接連襲擊佛羅里達州時，馬林諾夫斯基因拒絕離開船隻而在網上爆紅，惹怒坦帕市市長卡斯特（Jane Castor），祭出逮捕令威脅他撤離；後來更是在卡斯特聲稱這位「遊牧船長」終於被哄到避難所後，再度出現在他停靠於坦帕灣的船隻上，還被傳媒當場目擊從船艙內部探出頭的模樣。