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▲江美琪表示，覺得張震嶽很真誠、做自己，且不吝於分享，所以才主動向對方邀歌。（圖／華納音樂提供）

「療癒天后」江美琪（小美）將於10月24日推出睽違6年全新專輯《圓的？圓的！》，這是她加盟北京華納音樂的首張作品，精釀2年多端出令人驚喜的一張音樂成績單，匯集各地音樂人和樂團為其量身訂作，有張震嶽、鄭興、張簡君偉、屠衡、椅子樂團、菲道爾、羅文裕（Wing）等金曲級人物，小美開心說：「這次的專輯催生過程，是一段讓我也永生難忘的音樂奇幻之旅！」其中江美琪特別透露，自己和張震嶽特別有緣，2人第二次合作時，她的父親剛過世，沒想到在會議室聽到對方為她寫的旋律，就忍不住當場落淚。江美琪這張專輯合作的對象非常多元，除了讓她覺得奇幻，她也打趣道，原本擔心合作夥伴都把她當長輩，但在朝夕相處下，才得知這些人曾因自己的哪些歌曲而感動、受到啟發，也讓小美聽聞很開心。而提到專輯名稱由來，她透露表示很喜歡「圓的圓的」的概念，「發現跟我的人生經歷還蠻像的，因為人生走到現在，對我來說就像是一個無限循環，從一個起點到終點，甚至它是無止境的。」江美琪首波主打歌〈圓的圓的〉由金曲歌王張震嶽為她量身打造，並親任製作人，江美琪表示跟阿嶽哥非常有緣，出道20多年，這次是兩人第三度攜手合作。她還記得第二次合作時，她的父親剛過世，當時在公司會議室，第一次聽到阿嶽哥特別為她寫的旋律，就當場哭得梨花帶雨，覺得深深地被張震嶽撫慰了，兩人也因此成為交情不錯的朋友。這次2人重新合作，江美琪說，覺得阿嶽哥一點都沒有變，「從二十多年前到現在，說話的樣子、個性、親和的大哥哥模樣，都依舊。」所以再見面仍舊覺得好親切。江美琪也說，覺得張震嶽是一個非常酷的、很懂得過生活的人，「有時我還蠻羨慕他可以完全的做自己，這個部分是我覺得最棒的。」她也認為，張震嶽一直以來都很真誠，且不吝於分享，有種跟他就是很親近的感覺，因此主動向張震嶽邀歌。而張震嶽在配唱時，特別要求小美什麼都不想，隨性「鬆」到底，並要小美很直觀地、不用想太多，用自己的感覺去感受這首歌，因此江美琪也很享受〈圓的圓的〉輕鬆中帶點都會的孤單感，「因為會讓我想起之前一個人在北京生活的時候，回到家就覺得好像也種孤單又想念的感覺。」