我是廣告 請繼續往下閱讀

▲理想混蛋將壓軸表演新歌〈頑強〉，許願希望能夠湊滿「三金」。（圖／三立提供）

▲昨（11）日晚間理想混蛋進行彩排，典禮中將帶來兩首歌曲。（圖／三立提供）

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」將於今（12）日晚間7時在臺北流行音樂中心盛大舉行，本屆廣播金鐘亮點包括因應產業趨勢首度增設Podcast節目4個獎項、演出者的多元，以及主持組合的清新。理想混蛋將壓軸表演新歌〈頑強〉，昨（11）日彩排也許願希望能夠湊滿「三金」。典禮共有三段演出，開場表演「美好聲音無所不在」，表演概念以聲音傳遞，廣播與Podcast一起潮向未來。由喜劇演員／歌手怡岑和橫跨主持、歌唱、戲劇的馬念先合作演唱及互動，兩人以樂團和舞者、結合插畫影像做歡樂趣味開場秀。第二段表演節目「LIFE ON AIR」，表演者為史茵茵與玩弦四度，將透過歌曲聲音與爵士樂演奏來展現廣播的多元性。第三段表演節目主軸為「聲浪如潮湧向國際」，為強調臺灣有很優秀的樂團已在國際上發光演出，演出者特別邀請到目前人氣超旺的樂團「理想混蛋」，該段演出歌詞搭配入圍者工作畫面，突顯聲音從業人員對廣播的努力與堅持。昨日晚間理想混蛋進行彩排，典禮中將帶來兩首歌曲，一首是大家耳熟能詳的〈愚者〉，另一首則是〈頑強〉，理想混蛋表示，「這是一首全新的歌曲，很熱血，將在廣播金鐘頒獎典禮上讓大家搶先聽，希望獻給所有認真追夢的人。」這次是理想混蛋首次登上三金舞台表演，同時也是他們成團7周年，是很有意義的里程碑。典禮首次在北流舉辦，對他們來說是舊地重遊，過去曾在這舉辦演唱會，這次心情卻大不同，由於有很多熟悉的廣播前輩坐在台下，在他們面前演出更緊張。理想混蛋有自己的Podcast「蛋說無妨」，主要記錄後台生活，他們笑說目前先以斜槓努力，若以後有機會可以更精緻，會努力拚看看金鐘。鼓手可沛也說小時候曾有DJ夢，有call in 廣播節目點過歌，他知道很多節目都有點歌傳情的環節，立刻笑說自己只有點歌，沒有傳情。他們也曾經客串過電台DJ，雞丁說：「沒有想像中容易，要有很多話題可以聊。」團體中的省話一哥建廷馬上被笑虧：「你再加油一點。」首次登上金鐘舞台，他們也透露造型視覺絕對會超過演唱會，因為粉絲說他們穿西裝很好看，「大家可以期待一下！」因為有人說只要登過金鐘舞台，未來都會入圍金鐘獎，可沛很謙虛地說：「入圍聽天命！」但希望可以透過這次開始，湊足三金表演。