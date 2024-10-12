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▲黃偉哲與貝娜多夫人交談中得知夫人相當喜愛蘭花，也熱情邀約貝娜多夫人下次再來台南賞蘭。（圖／南市府提供）

友邦瓜地馬拉共和國第一夫人貝娜多今(12)日率團至台南市參訪財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心，市長黃偉哲表示，瓜地馬拉第一夫人貝娜多率內閣成員參訪台南身障福利機構，是對台南市推動社會福利最大的肯定。透過國際交流也讓台南獲取許多寶貴經驗，未來市府團隊也會持續透過公私協力創造更多貼心社會褔利，成為充滿溫暖與愛的友善宜居城市。友邦瓜地馬拉共和國第一夫人貝娜多率團至台南市參訪，黃偉哲率副市長趙卿惠、社會局盧禹璁局長、衛生局副局長林碧芬偕同鴻佳啟能庇護中心徐富強董事長、沈淑惠院長共同接待，雙方就促進身障者權益及褔利等進行交流與分享。黃偉哲與貝娜多夫人交談中得知夫人相當喜愛蘭花，也熱情邀約貝娜多夫人下次再來台南賞蘭。貝娜多夫人出身醫界，曾任職於聯合國開發計畫署、世界衛生組織WHO及美國國際開發總署等，她憑藉著專業的背景經驗致力推動兒童、青少年、婦女及身障者權益等工作。貝娜多夫人表示感謝台南市政府此次安排參訪身障褔利，並讚許機構照顧住民的各面向都彰顯著對身障者的尊重與重視。參訪團除聆聽身障褔利簡報外，也在工作人員引導下參訪烘培室、復健室及休閒農場等身障機構設施，貝娜多夫人現場親切與學員們互動，並在體驗過程中讚許鴻佳啟能庇護中心陪伴及引導身障者的用心與專業。私立鴻佳啟能庇護中心為全台首家身障福利工廠，自72年創立迄今已42年，目前服務122名18歲以上身障者，提供全日型住宿、日間托育及技藝陶冶等服務。機構與市府長期攜手協力照護身心障礙朋友，市府也積極媒合防疫物資保障住民健康，並長期透過多元的行銷管道，協助推廣鴻佳喜鵲兒之家的身障禮盒產品，讓實際參與製作的身障者能有實質收入。社會局表示，台南市非常重視身心障礙者褔利服務，已設立59處輔具服務據點，數量為全國之冠；全市設有38處社區日間作業設施數量居全國第二，近年也積極推動如聽覺障礙者行車友善貼紙、跨局處單一窗口等創新服務。另為提供身障者全面性照顧服務，全市有20家全日型身障機構，共服務1,983名身心障礙者。南市府將持續透過公私協力創造更多元優質的服務，為促進身障者的權益與褔利努力。