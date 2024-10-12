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▲根據好市多停車規範，停車計時收費每小時100元，可憑當日消費發票折抵停車時數，消費滿500元（含）折抵3小時，若金額未滿500元，則可免費折抵1小時。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

美式賣場「好市多（Costco）」因販賣多樣化、份量大的商品，令不少人甘願年年掏錢續辦會員卡，不過自從啟動停車收費新制，相關議題就經常引起熱議。近日就有一名網友指出，原本到好市多未消費的民眾，可憑會員資格索取1小時停車券，但目前這項福利已取消，貼文一出，大票好市多會員出面力挺，直呼：「本來就該好好整頓一下！」近日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示好市多自從設置停車低消門檻後，若是沒有消費的民眾，可以憑會員資格到櫃檯索取1小時停車券，但現在這項福利已經取消。貼文一出，不少網友大讚，「我覺得這樣很好！以前都沒車位，現在很好停」、。但也有人嘆，「專程去退貨怎麼辦」、「有時候想買的東西沒貨，或剛好買些小東西沒有滿額，沒有辦法停車是蠻麻煩的」。根據好市多停車規範，停車計時收費每小時100元，可憑當日消費發票折抵停車時數，消費滿500元（含）折抵3小時，若金額未滿500元，則可免費折抵1小時；當日最高僅折抵3小時，未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。