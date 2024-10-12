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台灣文壇巨擘、現代詩啟發者瘂弦辭世，享耆壽92歲。台北市文化局長蔡詩萍在臉書發文追悼，「謝謝瘂公，謝謝您的詩集，伴隨我度過許多荒蕪孤獨。謝謝您的副刊歲月，為台灣文壇，文化圈，樹立起許多標竿。」蔡詩萍今（12）日在臉書發文，前輩詩人瘂弦先生過世了，雖然他的本名是王慶麟，但長年以來，「瘂弦」幾乎已成為他的等同符號，代表詩之成就，代表編輯之成就，代表副刊高峰之成就，代表提攜後進之成就。「我不是詩人，無法像很多寫詩的朋友，能表達他們對瘂弦的指導之情，提攜之恩，但我進入媒體工作後，由於同一集團之故，常有機會見面，這樣的非文學的緣分，就已經能感受到他對年輕輩的溫柔體貼了。」蔡詩萍表示，自己跟很多文壇後進一樣，認識瘂弦先生久了，跟著稱他「瘂公」；「我寫詩不成，卻愛詩數十年，總把讀詩，當成調劑我文字枯竭時的花園祕境，進去走一走，心曠神怡，神思為之一振，往往便走出我自己的一條條小徑。」而《瘂弦詩集》無疑是他手邊常常翻的一本，很難想像這麼一位大詩人，真正的詩著作其實只有一本，從早期的《深淵》，到最後的《瘂弦詩集》，多是瘂弦早期「專業詩人階段」的創作，而後瘂弦忙於編務，從文學到文化，領域日寬，寫作觸及書評，評論，編選文選，月旦其他詩集作品，在副刊上企劃專題引領風騷等等，但詩之創作顯然被壓縮到極盡了。蔡詩萍回憶，自己還很年輕時，某次場合跟瘂弦聊天，他問瘂弦「為何他花這麼多時間，願意跟我們這樣的晚輩聊天，給意見，甚至細細改稿，乃至於大力推薦與提攜？」瘂弦笑笑的對他說「因為你不知道哪位年輕人將來會有大成就啊，對他們好，以後他們就會記得你，感謝你啊！」說完後，兩人相互大笑。而多年來，他始終記得這段話。蔡詩萍表示，「謝謝瘂公，謝謝您的詩集，伴隨我度過許多荒蕪孤獨。謝謝您的副刊歲月，為台灣文壇，文化圈，樹立起許多標竿。」