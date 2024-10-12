我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年43歲的蘇有珍其實是韓國知名演員，婚後育有一子二女的她縱使當了媽，依然沒有放棄熱愛的演藝事業。（圖／yujin_so IG）

▲相差15歲的白種元、蘇有珍兩人的戀情其實最初不被看好，雙方家庭也極力反對。所幸小兩口依然堅持、展現維護這段感情的堅毅決心，最終才讓有情人終成眷屬。（圖／yujin_so IG）

▲「寵妻狂魔」的白種元還會親自下廚，為愛妻烹調健康又美味的低脂健康餐。（圖／yujin_so IG）

▲除了老公的愛心健康餐，私下的蘇有珍還會配合打網球、高爾夫球、重訓等運動維持纖細好身材。（圖／yujin_so IG）

Netflix所推出的韓國綜藝節目《黑白大廚》，近來話題不斷，即使節目播畢數日，依然掀起「美食餐廳」的風潮。其中擔任評審的「國民廚神」白種元也引起關注，不只餐廳人氣爆棚，連超美的凍齡愛妻蘇有珍也跟著備受討論。今年43歲的蘇有珍嫁給白種元之前是早已是出道多年的演員，2000 年時在電視劇《德》中出道後，她便開始了演員之路，知名韓劇《美味關係》、《漂亮男人》中都能看見她的身影。婚後育有一子二女的她縱使當了媽，成為了「富家太太」，依然沒有放棄熱愛的演藝事業，至今依然活躍於鏡頭前。相差15歲的白種元、蘇有珍在共同的演員好友沈慧珍牽線下結緣，據傳當時沒有什麼想法的蘇有珍直接穿拖鞋赴約，入席後也沒有特別注意到「大叔」白種元。不過，做得一手好菜的白種元在聚會上調了一杯好喝的酒，讓蘇有珍留下相當深刻的印象，隨後兩人開始低調交往，直到2013年宣布結婚。其實兩人的這段戀情最初並不被看好，女方家人相當反對視作掌上明珠的寶貝女兒要嫁給大她15歲、相貌平平的普通餐飲企業家，男方家屬則十分顧忌蘇有珍的演員身分，讓這段戀情差點告吹。不過在多年來相處下，雙方家屬見到兩人對於這段感情的態度和認真，而為了展示決心，當時的白種元還認真減肥，一口氣減下15公斤，最終兩家才漸漸點頭，認可這段愛情，讓有情人終成眷屬。白種元、蘇有珍兩人相伴至今超過10個年頭，蘇有珍也是3個孩子的媽媽，但平常注重保養的她幾乎看不到歲月的痕跡，十年如一日的凍齡美貌也時常引起話題。私下的蘇有珍除了配合打網球、高爾夫球、重訓等運動外，「寵妻狂魔」的白種元也會親自下廚，為愛妻烹調健康又美味的低脂健康餐，想吃各式各樣的料理，只要向白種元「點菜」，他也會盡量滿足老婆，甜蜜有愛的互動不只是保持身材的好方法，也讓蘇有珍被韓國人稱是「南韓最幸福人妻」。