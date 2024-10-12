buffet吃到飽餐廳一直以來受到台灣人喜愛，近幾年更是有許多新品牌創立，也有許多buffet品牌重新優化出發，每家都有不同特色吸引老饕上門。然而如果說到平價的buffet品牌，肯定很多人會想到漢來海港、饗食天堂、欣葉等等，那麼被定位在中價位buffet的品牌，最受到討論的肯定就是旭集以及饗饗了！《NOWnews》記者日前也第一次到饗饗用餐，終於能了解到為何饗饗總是一位難求的原因。
南部目前吃不到的美味饗饗！台灣buffet公認中階級霸主
「INPARADISE饗饗」buffet餐廳是在2017年時台北信義區開出首店，至今有7年的歷史，其實以buffet品牌來說，還是算新，目前全台灣只有2家，包括「台北微風信義店」以及「新莊宏匯i-Tower」店，而該家店的背後老闆大家也是不陌生，就是與饗食天堂、旭集、果然匯、饗 A Joy等知名buffet皆隸屬於「饗賓集團」。
饗賓集團的策略明顯，將buffet餐廳經營化多元，從平價價位、中價位到高價位都設立不同的品牌，果然吸引了每個消費族群的顧客，其中價位饗饗就成為老饕心中公認中等階級的buffet霸主，在Google評價都斬獲4.2顆星的高分，不少吃過的人都給予好評，並且不斷回訪。
饗饗微風信義店開箱！真材實料水準高、價格CP值超群
《NOWnews》記者日前也與友人前往「饗饗微風信義店」用餐，當天是平日中午，每個人用餐是1390元加上一成服務費，由於現在訂位已經要先付訂金，杜絕黃牛賣位，因此位置已經好訂許多，當天即便是下雨的平日，店內還是有8.5成滿的客人前往用餐。
饗饗微風信義店的用餐區路線非常的特別，因為位於46樓要讓客人搭配美景用餐，吧台區並不是集中在一個區域，而是規劃成正方形的樣子，走一圈可以看到8種不同的主題，包括「豐大海」、「旬巧原」、「大快地」、「禾烹湖」、「炙丘」、「京山」、「長飲川」、「甜田」。
在食物新鮮度方面，饗饗的每樣東西幾乎都是高分過關，不會踩雷，友人一致給出好評，包括鮭魚生魚片、松露鴨胸燉飯、松露肋眼牛排、鮭魚卵蒸蛋、雪蟹蟹腳、豬肋排、天婦羅炸蝦、鮮蝦燒賣、烤杏鮑菇等都是必吃，甚至連最一般平價的蛤蜊湯都可以令人驚艷，蛤蜊高水準的肥美品質，加上湯頭鮮甜，意外獲得同桌2名友人三刷三碗，就可以知道有多好喝！
甜點部分表現也非常出色，選擇眾多，記者本人最推舒芙蕾以及檸檬派，可麗露的造型小且可愛，口感也非常好，其他甜點則是口味因人而異，不過特別要提的是，饗饗的甜點小巧精緻，通常吃buffet吃到後面都已經很飽，但小巧的甜點，還是能讓顧客多選擇幾樣嚐鮮，非常貼心，如果說以這個價位搭配信義區的高空美景，CP值可以說是超群，畢竟到101觀景台俯瞰美景，最基本票價就要600元。
「INPARADISE饗饗」饗饗真實評價感受！高分過關一定會再回訪
由於記者與3名友人都是第一次前往饗饗用餐，大家一致都給出90分的高分，並表示一定會再回訪，如果真的要雞蛋裡挑骨頭的話，饗饗的飲料區選擇並不是特別多，不過可能也是因為已經提供獨特的調酒系列，軟性飲料上多元化較少，但其實還是瑕不掩瑜啦！如果吃太膩的話，推薦大家可以喝「玫瑰黃金油切綠茶」，香氣獨特、茶味濃厚真的不錯喝。
而如果是跟差不多價位的「旭集」比較的話，記者認為兩間風格不同，實力其實不分上下，如果更愛吃日式料理的人，可以選「旭集」；如果想吃飯搭配美景，嘗試更多元的食材種類的話可以選擇「饗饗」，整體來說，水準已經完全是可以讓外縣市來北部玩的民眾「安排成為朝聖行程」，畢竟這是目前中南部還吃不到的知名buffet，未來是否會往南部拓店，就讓我們拭目以待囉！
🟡「INPARADISE饗饗」
📍分店：微風信義店、新莊宏匯i-Tower店
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為四分之一價，六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。
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「INPARADISE饗饗」buffet餐廳是在2017年時台北信義區開出首店，至今有7年的歷史，其實以buffet品牌來說，還是算新，目前全台灣只有2家，包括「台北微風信義店」以及「新莊宏匯i-Tower」店，而該家店的背後老闆大家也是不陌生，就是與饗食天堂、旭集、果然匯、饗 A Joy等知名buffet皆隸屬於「饗賓集團」。
饗賓集團的策略明顯，將buffet餐廳經營化多元，從平價價位、中價位到高價位都設立不同的品牌，果然吸引了每個消費族群的顧客，其中價位饗饗就成為老饕心中公認中等階級的buffet霸主，在Google評價都斬獲4.2顆星的高分，不少吃過的人都給予好評，並且不斷回訪。
饗饗微風信義店開箱！真材實料水準高、價格CP值超群
《NOWnews》記者日前也與友人前往「饗饗微風信義店」用餐，當天是平日中午，每個人用餐是1390元加上一成服務費，由於現在訂位已經要先付訂金，杜絕黃牛賣位，因此位置已經好訂許多，當天即便是下雨的平日，店內還是有8.5成滿的客人前往用餐。
饗饗微風信義店的用餐區路線非常的特別，因為位於46樓要讓客人搭配美景用餐，吧台區並不是集中在一個區域，而是規劃成正方形的樣子，走一圈可以看到8種不同的主題，包括「豐大海」、「旬巧原」、「大快地」、「禾烹湖」、「炙丘」、「京山」、「長飲川」、「甜田」。
在食物新鮮度方面，饗饗的每樣東西幾乎都是高分過關，不會踩雷，友人一致給出好評，包括鮭魚生魚片、松露鴨胸燉飯、松露肋眼牛排、鮭魚卵蒸蛋、雪蟹蟹腳、豬肋排、天婦羅炸蝦、鮮蝦燒賣、烤杏鮑菇等都是必吃，甚至連最一般平價的蛤蜊湯都可以令人驚艷，蛤蜊高水準的肥美品質，加上湯頭鮮甜，意外獲得同桌2名友人三刷三碗，就可以知道有多好喝！
甜點部分表現也非常出色，選擇眾多，記者本人最推舒芙蕾以及檸檬派，可麗露的造型小且可愛，口感也非常好，其他甜點則是口味因人而異，不過特別要提的是，饗饗的甜點小巧精緻，通常吃buffet吃到後面都已經很飽，但小巧的甜點，還是能讓顧客多選擇幾樣嚐鮮，非常貼心，如果說以這個價位搭配信義區的高空美景，CP值可以說是超群，畢竟到101觀景台俯瞰美景，最基本票價就要600元。
「INPARADISE饗饗」饗饗真實評價感受！高分過關一定會再回訪
由於記者與3名友人都是第一次前往饗饗用餐，大家一致都給出90分的高分，並表示一定會再回訪，如果真的要雞蛋裡挑骨頭的話，饗饗的飲料區選擇並不是特別多，不過可能也是因為已經提供獨特的調酒系列，軟性飲料上多元化較少，但其實還是瑕不掩瑜啦！如果吃太膩的話，推薦大家可以喝「玫瑰黃金油切綠茶」，香氣獨特、茶味濃厚真的不錯喝。
而如果是跟差不多價位的「旭集」比較的話，記者認為兩間風格不同，實力其實不分上下，如果更愛吃日式料理的人，可以選「旭集」；如果想吃飯搭配美景，嘗試更多元的食材種類的話可以選擇「饗饗」，整體來說，水準已經完全是可以讓外縣市來北部玩的民眾「安排成為朝聖行程」，畢竟這是目前中南部還吃不到的知名buffet，未來是否會往南部拓店，就讓我們拭目以待囉！
🟡「INPARADISE饗饗」
📍分店：微風信義店、新莊宏匯i-Tower店
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為四分之一價，六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費。