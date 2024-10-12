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▲被許多老饕公認是中價位buffet霸主的饗饗，同樣也是出自buffet經營出名的「饗賓集團」，創立有7年歷史。（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗饗的店內取餐路線特別，吧台區並不是集中在同一個區域，而是將8個取餐區域環繞成一個正方形，座位也是因應窗外美景連同吧台區呈現方型分佈。（圖／饗賓餐集團提供）

▲饗饗的炸物水準都非常不錯，圖片最右邊的天婦羅炸蝦皮不會裹太厚，蝦子相當肥美，非常好吃！（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗饗的甜點表現非常出色，可麗露造型超迷你可愛又好吃，現烤的舒芙蕾也是香氣十足又好吃，非常推薦。（圖/記者張嘉哲攝）

▲饗饗豐大海專區可以吃到美味的「雪蟹蟹腳」，也有提供許多蝦子、淡菜還有各種生魚片、握壽司提供取用。（圖/記者張嘉哲攝）

▲「饗饗INPARADISE」不論是新莊店還是微風信義店都位於高樓層，民眾用餐時可以欣賞美景，晚餐時段則是夜景盡收眼底。（圖／饗賓集團提供）

buffet吃到飽餐廳一直以來受到台灣人喜愛，近幾年更是有許多新品牌創立，也有許多buffet品牌重新優化出發，每家都有不同特色吸引老饕上門。然而如果說到平價的buffet品牌，肯定很多人會想到漢來海港、饗食天堂、欣葉等等，，其實以buffet品牌來說，還是算新，饗賓集團的策略明顯，將buffet餐廳經營化多元，從平價價位、中價位到高價位都設立不同的品牌，果然吸引了每個消費族群的顧客，，由於現在訂位已經要先付訂金，杜絕黃牛賣位，因此位置已經好訂許多，當天即便是下雨的平日，店內還是有8.5成滿的客人前往用餐。饗饗微風信義店的用餐區路線非常的特別，在食物新鮮度方面，饗饗的每樣東西幾乎都是高分過關，不會踩雷，友人一致給出好評，，蛤蜊高水準的肥美品質，加上湯頭鮮甜，甜點部分表現也非常出色，選擇眾多，，其他甜點則是口味因人而異，不過特別要提的是，饗饗的甜點小巧精緻，通常吃buffet吃到後面都已經很飽，但小巧的甜點，還是能讓顧客多選擇幾樣嚐鮮，非常貼心，，如果真的要雞蛋裡挑骨頭的話，，不過可能也是因為已經提供獨特的調酒系列，軟性飲料上多元化較少，但其實還是瑕不掩瑜啦！，整體來說，水準已經完全是可以讓外縣市來北部玩的民眾「安排成為朝聖行程」，畢竟這是目前中南部還吃不到的知名buffet，未來是否會往南部拓店，就讓我們拭目以待囉！📍分店：微風信義店、新莊宏匯i-Tower店費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元