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【唐綺陽星座運勢週報10/14-10/20】星象影響：四星逆行、天海冥小三角、水星進天蠍、金星進射手、金星與天海冥本週木土天海四星逆行，眾人處於懷舊、懷念的氛圍。天海冥形成小三角，社會局勢有天翻地覆的預兆，關注各種關係間的變化。週一水星進天蠍，將問題進行深入探究，不看表象追求真實答案，也是尋求療癒的過程，小心避免有陰謀論。週五金星進射手，射手座被讚賞，眾人欲向外延伸發展，討論出國話題。當心金融理財動盪，尤其大公司、較富有者影響更甚。12星座個別影響：牡羊：諸事糾結、事務繁多待處理；面對感情經營有些無力獅子：工作上勿太完美主義；感情保持距離會產生美感天秤：人際關係受阻礙需處理；感情建議多花點心思魔羯：工作見招拆招有停滯感；感情因為在乎而被找麻煩金牛：要多花心力溝通清楚；感情是不打不相識射手：工作駕輕就熟想找點樂子；感情可多安排活動水瓶：別一直讓步需為自己發聲；感情火花來自互相取暖雙魚：檢視目標與軌道是否需修正；感情有志同道合對象雙子：從年輕夥伴身上收穫良多；感情從吵鬧中增溫巨蟹：工作上功成名就獲得滿足；感情主動能有所斬獲處女：積極表達效率更佳；展現幽默一面很受歡迎天蠍：事業有機會開展新局面；感情適合結識新朋友