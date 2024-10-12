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金州勇士休賽季做出很多人員上的變動，另外在戰術體系上，他們也將簡化原有的體系，讓打法更加簡單。勇士總教練Steve Kerr近期在熱身賽期間表示，這支勇士隊可能是他執教過深度最佳的隊伍，因此要決定出主力輪換陣容是一種考驗。勇士這一季增加的可用之兵包括：Buddy Hield、De'Anthony Melton和Kyle Anderson，雖然未能找到一名球星級的好手來補上Klay Thompson巔峰期的定位，但外界認為他們例行賽的調度會有更多餘裕。Kerr受訪時稱，「我們有12-13名很出色的球員，以可用的輪換球員數量來說，這可能是我執教過深度最好的勇士隊。」Kerr稱要決定球員的輪換順序對他來說是一個考驗，不過目前距離開幕戰還有一段時間，他有信心可以解決這些問題。「在我們有13名球員，在我看來他們都是準輪值球員。」Kerr表示，「理論上，我們固定輪換約為10人左右，所以大家都還是要隨時準備好，因為球場上什麼事情都會發生，我們還得再觀察。」在奪冠賽季之後的兩個賽季，Andrew Wiggins的表現並沒能回到當時的水準，不能確定他是下滑了、還是回歸到生涯的平均值，Kerr對於新賽季他的定位，稱他將擔任2號位。「我目前是預期他會打2號。我們希望Wiggins能夠打出更好的一年，我始終相信他能夠找回昔日的狀態，打出他本該有的水準。而且球隊的陣容搭配只會讓他變得更好。」Kerr如此說道。