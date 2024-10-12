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山陀兒颱風襲台，重創高雄，行政院長卓榮泰今（12）日首度南下高雄勘災，強調政府秉持「農漁優先」使命，絕對會幫助農漁民朋友，並在最短時間內協助恢復高雄市容；針對淹水改善部分，卓也說，經濟部水利署已提出逕流分擔、出流管制及在地滯洪等3大策略，同時政府明年度治水預算亦編列551億元，希望挹注更多經費投入系統性治水工程，打造安全無虞的居住環境。卓榮泰今赴高雄典寶溪芋寮滯洪池視察，包含市長陳其邁、多名立委、議員也陪同出席。卓榮泰表示，陳其邁在颱風期間每天與他熱線通話，至少6次之多，並傳送許多災情照片及災況說明文字；他要感謝各位立法委員、高雄市議員、里長在颱風期間一直在地方奔走，為搶救災付出許多努力，尤其高雄大寮區大寮里蕭清翔里長因地方停水、停電多日，遭里民責難，受到許多委屈，令他深感抱歉，而他今天前來，就是要與大家一起面對問題、解決問題。卓榮泰也感謝台水、台電同仁們在極短時間內恢復供水、供電，許多高雄鄉親也特別送飲料給來自全台各地支援的台電工程人員，慰勞其辛勞，讓台電工程人員感到非常溫暖。卓榮泰提到，為解決極端氣候造成的淹水災情，水利署已提出逕流分擔、出流管制及在地滯洪等3大策略，而此次颱風降下豪大雨，已超過高雄25座滯洪池所能承受的負荷量，因此高雄市府規劃未來將提高部分滯洪池護岸圍堤0.5至0.8公尺，同時新建角宿滯洪池、擴建劉厝與白米滯洪池，以及增建芋寮滯洪池第三、四期，以增加滯洪量；另一方面，水利署也規劃在河川外圍建立「第二道防線」，避免極端降雨造成河川溢堤，流入社區及住家。卓榮泰指出，今年7月凱米颱風過後，政府立刻檢討全台治水建設效益，並於明年度治水預算編列551億元，較今年增加159億元，希望挹注更多經費投入系統性治水工程，他有信心一定能為台灣人民打造安全無虞的居住環境，也請所有立法委員全力支持。談及山陀兒颱風高雄農漁產業災損救助，卓榮泰說，此次高雄農業及漁業災損金額分別高達9592萬元、1554萬元，合計約1.1億元，政府秉持「農漁優先」的使命，絕對會幫助農漁民朋友，以「從簡、從速、從寬」原則進行災損認定，同時農業部已於本月9日公告高雄市全市農產業全品項列入農業天然災害現金救助。