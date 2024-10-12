我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前於「國際無車日」發布騎YouBike宣傳影片，呼籲大家一起加入綠運輸上班的行列，不過蔣萬安將YouBike騎到斑馬線與人行道上，已違規，台北市政府交通局回應，市長室已繳2筆合計800元罰款，未來也會加強宣導。根據《道路交通管理處罰條例》等相關法規，台市自行車行駛人行道，採「原則禁止、例外開放」；人行道專供行人通行之用，除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞之情況下，才會在人行道設有標誌及標線之路段（行人與自行車共道），例外開放自行車行駛外，其餘人行道禁止騎乘自行車，違者可處駕駛人新臺幣300元以上1200元以下罰鍰。蔣萬安日前拍攝影片宣傳無車日，鼓勵市民多騎YouBike，影片中的蔣萬安在中山區騎YouBike，轉乘捷運板南線，再走路到市政府上班。民眾黨北市議員黃瀞瑩昨質詢時，播出蔣萬安騎YouBike的影片，問交通局長謝銘鴻表示，要如何裁罰？謝銘鴻致歉表示，沒提醒市長，交通警察大隊大隊長陳勇華也補充說明，針對市長騎在行人穿越線、人行道違規部分，已開出2張罰單，分別為人行道300元、行人穿越線500元。