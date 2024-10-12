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▲陳小春在活動上的照片看起來臉上有不少皺紋。（圖／微博）

▲應采兒分享兒子Jasper的新影片，粉絲發現Jasper改名叫陳昊廷。（圖／應采兒微博）

57歲港星陳小春因演出《古惑仔》系列電影中「山雞」一角受到許多粉絲喜愛，也連帶讓歌唱事業備受關注，2018年他帶著當時年僅4歲的兒子Jasper參加真人秀《爸爸去哪兒》後，更讓演藝事業達到高峰，而他近年來將演藝重心移往中國大陸，也演出了音樂劇《雄師少年》。不過有網友發現他跑宣傳活動時，臉上多了許多皺紋，讓他看起來瞬間老了好幾歲，加上還有小鬍子，感覺更加滄桑，全場紛紛傻眼直呼「時間一到，斷崖式蒼老」、「看起來像77歲！」一名網友在微博分享，陳小春近期宣傳音樂劇《雄師少年》的照片，看到陳小春頭髮特別做了造型，還留著小鬍子，且穿著音樂劇的宣傳T恤搭配卡其色外套以及褲子，看起來有為了公開活動特別打扮。不過照片中看到陳小春的額頭、眼角、法令紋附近有不少皺紋，當他笑起來時更加明顯，看起來滄桑不少，原PO直呼「這是陳小春，真的老了，滿臉的皺紋，57歲要說也不至於老成這樣，斷崖式的衰老，像80多歲的。」許多網友也被照片嚇到，表示「有點像魯迅、趙本山合體」、「太瘦了，年紀大了不能太瘦」、「這真的是陳小春嗎」、「怎麼看起來多了20歲，好像77歲」，但也有人認為，陳小春已經57歲，臉上有皺紋很正常，「人都會老，山雞哥也一樣」、「他都57歲了，又不是37歲」、「人老了很正常啊，也證明他沒有做醫美」、「山雞哥靠實力的，外表沒這麼重要。」除了陳小春的外表掀起討論，也有不少粉絲相當關注他的兒子Jasper的動態，2019年時曾有人目睹應采兒帶著兒子到台北的貴族幼兒園門口，被猜測是否因為當時香港局勢混亂，所以他才選擇在台灣讀書。不過當時應采兒就解釋，他們只是去玩，兒子還是會留在香港上學。而近來應采兒在微博曬出Jasper近況，發現他的英文非常流利，不僅可以自我介紹，也可以訪問外國旅客，他也透露自己現在是上海耀中國際學校中學部的學生。不過熟悉Jasper的粉絲驚覺，他的中文本名原本叫陳胤捷，意思是「陳應結」，陳小春和應采兒結婚，還有另一個說法是「情人節」的諧音，紀念爸媽在情人節結婚。但Jasper在這次的影片中自我介紹，中文名字變成陳昊廷。據悉，他的新名字是陳小春特別請大師幫忙取的，期望兒子可以有更好的運勢。