總預算卡關，立法院長韓國瑜昨宴請行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部，盼能化解僵局，但傳出卓揆在餐敘中說，未立法院三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》三讀通過提覆議，是對原住民仁慈，卓揆否認澄清，他是說於心不忍。國民黨立委羅智強反問卓揆，所以不將禁伐補償金編足，是不再於心不忍嗎？
朝野和解飯後，原民立委高金素梅痛批，傳卓榮泰在餐敘時說，沒有提覆議是對原住民仁慈，卓揆昨在質詢時公開澄清，他的說法是，若提覆議，會造成對立，他於心不忍，並沒有提到仁慈或施捨等相關字眼，呼籲立委勿造謠。
羅智強在臉書說，依據《教育部國語辭典》，「於心不忍」的釋義是：因內心感到憐憫而狠不下心或不忍心，所以到底「於心不忍」（卓榮泰用語）和「心存仁慈」（高金素梅的用語）的差別在哪裡？有沒有構成卓榮泰認定的「造謠」？大家自己判斷。
不過羅智強說，《原住民禁伐補償條例》，卓榮泰院長說他不提覆議是「於心不忍」（因內心感到憐憫而狠不下心或不忍心）！那麼卓榮泰後來又不編預算，那意思是對原住民「不再於心不忍」（因內心沒有憐憫而狠下心或很忍心）嗎？原來，要說卓榮泰不編禁伐預算是對原住民「狠下心」，才不算造謠嗎？不過，也不能怪民進黨，去中化的後遺症就是中文程度退化，看不懂教育部國語辭典，也是很正常的事。
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羅智強在臉書說，依據《教育部國語辭典》，「於心不忍」的釋義是：因內心感到憐憫而狠不下心或不忍心，所以到底「於心不忍」（卓榮泰用語）和「心存仁慈」（高金素梅的用語）的差別在哪裡？有沒有構成卓榮泰認定的「造謠」？大家自己判斷。
不過羅智強說，《原住民禁伐補償條例》，卓榮泰院長說他不提覆議是「於心不忍」（因內心感到憐憫而狠不下心或不忍心）！那麼卓榮泰後來又不編預算，那意思是對原住民「不再於心不忍」（因內心沒有憐憫而狠下心或很忍心）嗎？原來，要說卓榮泰不編禁伐預算是對原住民「狠下心」，才不算造謠嗎？不過，也不能怪民進黨，去中化的後遺症就是中文程度退化，看不懂教育部國語辭典，也是很正常的事。