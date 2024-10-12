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2024年亞洲桌球錦標賽男單32強賽，台灣桌球名將「沉默殺手」林昀儒對上近況不錯的中國新星向鵬，他維持自己對後者的對戰優勢，最終以3：0的局數取勝，晉級到16強。中華男團本屆亞錦賽成績不錯，打進到男單決賽，雖然不敵中國，但仍連兩屆拿下一枚銀牌。之後進行的單打賽事，昨天黃彥誠不敵菲律賓選手Jann Mari Nayre出局，高承睿今天也意外輸給香港小將陳顥樺，另外廖振珽和馮翊新則分別輸給兩位日本球員吉村真晴和戶上隼輔，皆無緣晉級。林昀儒雖然在本屆男團決賽接連丟掉2點，輸給林詩棟和王楚欽，不過他很快調整進入到男單賽事，昨天擊敗香港球員姚鈞濤，今天則是對上中國新星向鵬。向鵬雖然不是中國國家隊主力球員，但該國潭水很深，能出來參加國際賽的球員實力都不可小覷，而且向鵬近況也不錯，在中國大滿貫賽也打進到四強。林昀儒生涯此前2度對上向鵬，都順利拿下勝利，今天他再次和這位中國好手交鋒，結果也沒有太大的改變，最終以以11：5、11：9、11：5取得16強門票。