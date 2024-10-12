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▲陳其邁也向中央喊話，盼能額外補助高雄路樹、路燈倒塌、市容景觀復原的工程經費。卓榮泰也允諾會在最短時間內協助高雄重整市容。（圖／高市府提供）

▲卓榮泰強調水利署已有三大治水對策，行政院也編列明年共新台幣551億治水預算，也會再協調挪移經費，移緩濟急優先協助高雄重整市容。（圖／高市府提供）

山陀兒颱風重創高雄，行政院長卓榮泰今(12)日首度南下高雄勘災。卓榮泰除向高雄市民致歉，並強調水利署已有三大治水對策，行政院也編列明年共新台幣551億治水預算，也會再協調挪移經費，移緩濟急優先協助高雄重整市容。市長陳其邁也期盼與中央合作共同努力，改善易淹水地區問題。陳其邁呼籲立法院能夠加速審查明年度預算，以利高雄治水。陳其邁也向中央喊話，盼能額外補助高雄路樹、路燈倒塌、市容景觀復原的工程經費。卓榮泰說，他會再找工程會與相關部會檢視，移緩濟急挪出經費，會在最短時間內協助高雄重整市容。高雄市接連遭到凱米、山陀兒颱風的侵襲，高雄市長陳其邁今(12)陪同行政院院長卓榮泰在視察典寶溪芋寮滯洪池工程及前鎮國小，瞭解颱風受災損情形，卓榮泰強調，政府秉持「農漁優先」使命，絕對會幫助農漁民朋友，並在最短時間內協助恢復高雄市容。卓榮泰到場後，首先聽取高雄市政府郭添貴秘書長說明此次山陀兒颱風造成高雄整體災損報告，災損總額初估31.55億元，復建工程包括道路公園路樹、水利設施、校園環境、場館園區、農漁產業等，其中道路公園樹木、設施及路燈復舊經費共計14億元，依「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」，非屬中央復建工程補助範圍，希望中央以專案方式補助辦理。陳其邁除感謝國家及行政院在風災第一時間就全力支援高雄，並提供44.4億元的重建預算，協助高雄災後重建。他提及近年受極端氣候影響，水利設施防洪能力已不及當初設計的25年標準，像是凱米颱風的強降雨已超過200年的防洪基準，因此他特別表示區域排水改善及水利設施災後復健是重中之重。陳其邁也期盼能提高滯洪池蓄水量、新闢分洪渠道等系統性治水計畫，進一步提升高雄防洪能力，除加高滯洪池及典寶溪堤防，也希望能改善防水閘門設計，讓典寶溪的流域能夠減少淹水災害。卓榮泰則指出，明年度治水預算共新台幣551億，其中159億是在凱米颱風後，經濟部水利署跟其他所有部會東挪西挪，挪了159億，加在明年的系統性治水當中，才能有551億，優先順序、移緩濟急才有辦法做到。這個計畫，他有信心一定為台灣人民做到，立法院一定跟大家站在同樣的角度。隨後，卓榮泰在陳其邁的陪同下前往前鎮國小視察，由於山陀兒風災造成高雄市258所學校嚴重災害，校園災損達到3.8億元，陳其邁希望能爭取中央資源進行災後重建，以確保校園安全與恢復正常教學。卓榮泰回應表示，中央將做一個統籌的計畫，除800萬補助外，再爭取更多資源確保校園及師生的安全。老舊校舍的整建已經編列了350億元的預算，可以系統性來處理，同時他也肯定高雄的團結與效率，在最短時間就已經將大部分障礙物清理乾淨，迅速將學校恢復，讓師生能安全無虞。