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▲macca透露自己的理想型，喜歡有肌肉又溫柔體貼的男生。（圖／記者陳明安攝）

▲macca表示不想跟男生拍AV，如果女生的話就可以。（圖／記者陳明安攝）

日本無罩網美女神macca，因為「無罩」散步爆紅，IG擁有66萬粉絲，被台灣媒體封為「富士山Q奶」，今（12）日她參加成人動漫展，特別抽空接受媒體訪問，昨日她剛在IG上曬出在台北捷運站「無罩激凸」抖胸影片，上圍已經很傲人的她，笑說希望可以再升級到I罩杯，而除了此次活動以外，她還透露11月將會再度訪台，並且為了學習中文將會待1個月，並表示自己已經開始滑交友軟體，想看看台灣有沒有人可以教她中文，還喊話想找個台灣男朋友。macca表示雖然在捷運站拍攝抖胸影片很害羞，但她更驚訝於台灣人們的反應，還說路人偷拍讓她很興奮，而因為在日本有因此被炎上過，所以她這次有稍微克制，希望不會被炎上。由於台灣捷運不能飲食、規定很多，讓她很好奇在捷運車廂裡拍攝這種影片會不會被炎上？聽聞現場媒體說在台灣被炎上代表有人氣，她笑說想去更多地方拍看看，現場媒體提議可以去總統府前，她則驚呼這一定會被炎上吧！但也讚賞這個想法很有創意。macca透露11月會在台灣待1個月，為了來學習中文，到時候會去語言學校上課，目前她還只會說「開心」、「我愛你」、「對」等等，而她還自爆已經開始玩交友軟體，想看看台灣有沒有人可以教她中文。至於她喜歡的類型，則是有肌肉、個性溫柔、不要過於打扮的男生，並公開徵友：「想找一個台灣男朋友看看」。她回憶18、19歲時曾經被偷拍裙底、走路到一半被襲胸等等，讓她嚇到不知所措，但自從開始拍攝「無罩散步」影片後，可能是因為太顯眼了，反而都沒有再遇過。而被問到會不會想進軍AV界？她表示不會考慮跟男性，女生的話倒是可以，不過因為AV拍攝都需要長時間，她認為自己的體力應該不夠，會承受不了。H罩杯的macca身材已經很火辣，但她坦言希望罩杯還可以再升級，目標是I罩杯，但不想用塞矽膠等侵入式的方式，想要以針灸之類的物理方式變大。