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▲「紫金山-阿特拉斯彗星」即將現身，且亮度超越預期，因前向散射效應，彗星峰值亮度短暫超過-2等，最新觀測亮度達1等，並有長達20度以上的彗尾。（圖／取自臉書粉專「臺北天文通」）

▲鄭明典也在臉書上分享，昨晚約21時54分看到C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」尾巴。（圖／取自鄭明典臉書）

C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」是年度最令人期待的彗星，今（12）日將抵達近地點，且亮度超越預期，最新觀測亮度達1等，若天氣好，傍晚18時起朝向西方低空尋找，就有機會看到彗星的蹤影。前中央氣象局長鄭明典也分享昨晚看見的彗星尾巴，曬出照片分享：「在地面就有機會看到！」台北市立天文科學教育館在「臺北天文通」臉書粉專發文，表示「紫金山-阿特拉斯彗星」即將現身，且亮度超越預期，因前向散射效應，彗星峰值亮度短暫超過-2等，最新觀測亮度達1等，並有長達20度以上的彗尾，是十分壯觀的景象。「臺北天文通」透露，若想觀賞「紫金山-阿特拉斯彗星」，今日在彗星抵達近地點後，傍晚18時起朝向西方低空尋找，若天候許可，即能看到彗星的蹤影，「在無光害環境下，並使用雙筒望遠鏡觀察，要看到明亮的彗尾並不困難。」前中央氣象局長鄭明典也在臉書上分享，昨晚約21時54分看到彗星尾巴，「帶狀白色影像就是彗星的尾巴」，當時彗星離開正對太陽方向，在地面就有機會看到，民眾可把握今日傍晚的觀賞機會。台北天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 。「紫金山-阿特拉斯彗星」將於10月12日通過近地點，極有可能成為2007年後最明亮的彗星之一，彗星自10月中旬至月底前都將出現在日落後的西方天空，只要天氣好，民眾可嘗試使用腳架搭配手機或相機長曝光，看能不能幸運捕捉到彗星身影！