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▲《非普通家族》中薛景求與張東健這一對個性迥異的兄弟，在有一天固定晚餐聚會時，發現他們的孩子竟然成為罪犯，兩對夫妻對於如何處置兒女而開始針鋒相對，手足之情也受到考驗。（圖／網銀國際影視提供）

▲許秦豪也親自分享電影看點，表示由薛景求、張東健飾演的兩兄弟之間截然不同的信念和生活態度，因而走向不同的結局是劇中的一大亮點，諷刺意味拉滿，非常有趣。（圖／網銀國際影視提供）

由薛景求、張東健、金喜愛、秀賢同台飆戲的最新懸疑驚悚鉅作《非普通家族》，即將在11月1日全台盛大上映，《非普通家族》改編自荷蘭作家荷曼柯赫的暢銷小說《命運晚餐》由擅長愛情電影的南韓名導許秦豪監製。導演許秦豪相當好奇劇中所發生的事件，投射在韓國文化情境下，這些情感和故事會如何展開，因此還特意在原作的基礎上融入韓國文化元素。《非普通家族》集結金獎卡司，影帝薛景求在電影《薄荷糖》中橫掃各大電影獎項，是無庸置疑的實力派演員。而近年來憑藉韓劇《夫妻的世界》再度翻紅的「百想女王」金喜愛也加入劇組，第一次與金喜愛合作的許秦豪也興奮的表示：「我一直想與金喜愛合作，她是一位非常有才華的演員，除了她標誌性的優雅，我也好奇她能為“母親”這個角色帶來什麼特殊的面向。」《非普通家族》韓國試映會現場眾星雲集，孫藝真、李政宰、李敏鎬、宋承憲等知名演員全都齊聚一堂力挺導演許秦豪，有著「影后製造機」稱號的許秦豪也親自分享電影看點，表示由薛景求、張東健飾演的兩兄弟之間截然不同的信念和生活態度，因而走向不同的結局是劇中的一大亮點，諷刺意味拉滿，非常有趣，看到耐人尋味的「關子」，台灣影迷也直呼等不及進戲院欣賞這部懸疑鉅作。《非普通家族》中，薛景求、張東健飾演性格迥異的兄弟倆，哥哥薛景求是追求名利雙收的律師，弟弟張東健則是重視人性的善良醫師，有一天固定晚餐聚會時，他們意外發現身為青少年的孩子們在網路新聞上「主演」了一段意想不到且已成犯罪的「惡作劇」時，他們的良心開始備受煎熬，往常的晚餐對話也隨之出現意想不到的變化。隨著討論如何處置兒女們的緊張局勢持續加劇，他們表面上如手足般的親密關係也漸漸消失殆盡，衝突一觸即發。