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▲媒體從大巨蛋本壘後方L2看台拍攝，可以看到黑色污漬相當明顯，且影響範圍也頗大。（圖／記者林之越攝）

▲中職季後挑戰賽首戰今（12）日在台北大巨蛋開打，但外野草皮卻出現明顯黑色污漬，引發網友討論。（圖／記者林之越攝）

大巨蛋外野有黑色污漬！中華職棒35年季後挑戰賽在今（12）日開打，由統一7-ELEVEn獅以台北大巨蛋擔任主場，交手樂天桃猿，雙方先發投手也出爐，統一派出本土強投「金孫」古林睿煬，而樂天則是由洋投威能帝應戰。季後挑戰賽將在今（12）日傍晚5點開打，統一首戰主場選在台北大巨蛋，成為首支在季後賽，以大巨蛋作為主場的球隊。媒體實際來到外野拍攝，發現黑色污漬的範圍相當大，尤其從內野高視角來看，也相當明顯，而內野部分則未受影響。而在季後挑戰賽的前場活動，便是在5日舉辦的國慶晚會，主辦單位選擇在中外野草皮上搭建舞台，面向本壘方向，並使用演唱會專製的草坪地板用以保護球場。針對媒體詢問臺北大巨蛋體育館人工草皮整復狀況，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，表示臺北大巨蛋體育館球場層採用人工草皮，並在舉辦國慶晚會時鋪設專用保護板。