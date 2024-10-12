大巨蛋外野有黑色污漬！中華職棒35年季後挑戰賽在今（12）日開打，由統一7-ELEVEn獅以台北大巨蛋擔任主場，交手樂天桃猿，雙方先發投手也出爐，統一派出本土強投「金孫」古林睿煬，而樂天則是由洋投威能帝應戰。不過在大巨蛋的外野草地上，卻有明顯的黑色污漬，引起網友熱烈討論，而大巨蛋前場舉辦的活動，便是5日舉辦的國慶晚會。
疑受國慶晚會影響 球員也注意到
季後挑戰賽將在今（12）日傍晚5點開打，統一首戰主場選在台北大巨蛋，成為首支在季後賽，以大巨蛋作為主場的球隊。球隊雙方在賽前進行訓練，但有媒體發現，場地的外野草皮部分有明顯的黑色污漬，從左、中、右外野都有。
在部分球隊成員接受訪問時，也表示有注意到場地「黑黑的」，雖然沒有太大影響，但跑步時能感受到有些凹凸不平，一度以為是自己的釘鞋有問題。媒體實際來到外野拍攝，發現黑色污漬的範圍相當大，尤其從內野高視角來看，也相當明顯，而內野部分則未受影響。
前場比賽還正常 遠雄回應了
造成黑色污漬的原因不明，前場中職例行賽在9月29日，當時由富邦悍將交手味全龍，外野草地並沒有出現該狀況。而在季後挑戰賽的前場活動，便是在5日舉辦的國慶晚會，主辦單位選擇在中外野草皮上搭建舞台，面向本壘方向，並使用演唱會專製的草坪地板用以保護球場。
針對媒體詢問臺北大巨蛋體育館人工草皮整復狀況，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，表示臺北大巨蛋體育館球場層採用人工草皮，並在舉辦國慶晚會時鋪設專用保護板。網傳照片情況，是大巨蛋及主場場務單位進行整理養護工作後，下層橡膠顆粒回浮到草絲表層所造成的色差。新土顆粒待使用後即會沉降，不會影響場地平整。若是因為舉辦活動，不慎造成場地損害，會要求主辦單位負起賠償責任。
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季後挑戰賽將在今（12）日傍晚5點開打，統一首戰主場選在台北大巨蛋，成為首支在季後賽，以大巨蛋作為主場的球隊。球隊雙方在賽前進行訓練，但有媒體發現，場地的外野草皮部分有明顯的黑色污漬，從左、中、右外野都有。
在部分球隊成員接受訪問時，也表示有注意到場地「黑黑的」，雖然沒有太大影響，但跑步時能感受到有些凹凸不平，一度以為是自己的釘鞋有問題。媒體實際來到外野拍攝，發現黑色污漬的範圍相當大，尤其從內野高視角來看，也相當明顯，而內野部分則未受影響。
前場比賽還正常 遠雄回應了
造成黑色污漬的原因不明，前場中職例行賽在9月29日，當時由富邦悍將交手味全龍，外野草地並沒有出現該狀況。而在季後挑戰賽的前場活動，便是在5日舉辦的國慶晚會，主辦單位選擇在中外野草皮上搭建舞台，面向本壘方向，並使用演唱會專製的草坪地板用以保護球場。
針對媒體詢問臺北大巨蛋體育館人工草皮整復狀況，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，表示臺北大巨蛋體育館球場層採用人工草皮，並在舉辦國慶晚會時鋪設專用保護板。網傳照片情況，是大巨蛋及主場場務單位進行整理養護工作後，下層橡膠顆粒回浮到草絲表層所造成的色差。新土顆粒待使用後即會沉降，不會影響場地平整。若是因為舉辦活動，不慎造成場地損害，會要求主辦單位負起賠償責任。