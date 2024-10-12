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▲敖犬（左）單膝下跪求婚女友。（圖／IG bboyowodog）

曾在男團「棒棒堂」中擔任隊長的藝人敖犬，過去出演不少電視劇，也上過許多綜藝節目，而熟悉他的粉絲都知曉他有一位交往2年的女友「發發」，而近日敖犬實現對女友的承諾，對女方二度求婚，只見敖犬單膝下跪，並霸氣喊話：「說到做到。」十分浪漫。事實上，敖犬過去就曾在綜藝節目《小姐不熙娣》上和女友口頭求婚，當時發發就已經點頭答應，不過敖犬始終都沒有進行真正意義上的求婚儀式，昨（11）日適逢發發的生日，敖犬便選在這天給女友驚喜，只見他身穿全白套裝，拿出戒指後單膝下跪，霸氣和發發承諾：「補妳一個真正的求婚，今天說到做到啦，我愛妳！」而敖犬這一系列的浪漫儀式，也讓發發感動到不行，在社群上表態：「謝謝你給我這麼浪漫又溫馨的求婚，我愛你，已哭成一團。」更貼出白色愛心的表情符號，曬出最後兩人緊緊相擁，發發一邊擦眼淚的畫面。據悉，這場浪漫求婚，兩人的共同好友們都有出席，兩人交往至今2年多，先前也已經透露正在挑選登記的日期，希望可以在今年年底完成這項人生大事，至於生子的計畫，目前兩人都是抱持著順其自然的想法。