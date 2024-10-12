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▲ 中國國台辦發言人朱鳳蓮。資料照。（圖／翻攝自微博）

中國商務部今（12）日以「答記者問」形式發佈新聞稿，稱正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。國台辦發言人朱鳳蓮隨後也發聲表示，強烈支持中國商務部，痛批兩岸貿易爭端難解的根本原因是民進黨當局頑固堅持「台獨」。中國商務部去年12月15日發布《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》，公告指出台灣透過相關法規對大陸產品實施禁止進口，禁止進口產品的數量龐大，且呈現逐年擴大趨勢。中國商務部認為台灣禁止進口大陸產品的具體實施程序不公開不透明，相關受影響企業缺乏參與機會和救濟管道，對大陸產品在台灣市場的競爭力造成損害，也對兩岸產業鏈供應鏈交流合作造成影響。中國商務部今日再度發聲表示，自《商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告》發布以來，民進黨當局未採取任何實際措施取消對大陸的貿易限制。目前，相關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。國台辦發言人朱鳳蓮隨後也回應，「對有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，我們表示強烈支持」。朱鳳蓮說，「造成這一局面，責任完全在台灣方面。直接原因是民進黨當局自調查啟動以來，未就取消對大陸貿易限制採取任何​​改進措施；根本原因是民進黨當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認『九二共識』，破壞兩岸協商的政治基礎，使兩岸貿易爭端問題難以透過協商解決」。