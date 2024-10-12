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11日晚間，台中3名就讀高一的16歲男學生，前往同學親戚家玩煙火，其中一名王姓男學生，將沖天炮內的火藥倒出，集中在一個大碗裡，因有人在旁邊抽菸，疑似火花點燃碗裡的火藥，下秒突然瞬間爆炸，王男拿著碗的右手被炸爛，加上屋裡還有6盒未拆封的沖天炮，也因爆炸被點燃，整個客廳滿目瘡痍，消防人員獲報趕抵，將王男緊急送醫，手部經清創後需開刀截肢。據了解，事發地位於龍井區龍北路某民宅，王男將煙火火藥集中倒在碗裡，疑似因旁人抽菸引燃火藥，爆炸更點燃未拆封的6盒沖天炮。消防局獲報，派出各式消防車6輛，人員13名前往救援，到場時已無燃燒跡象，現場除了王男，還有2名同學受傷，客廳被炸得一片狼藉。王男被緊急送往梧棲童綜合醫院，其右手腕斷肢、聽力受損，院方判斷王男右手掌組織全毀，立即清創動手術截肢，目前狀況穩定；另外受傷2人送往沙鹿光田醫院，均意識清楚，無生命危險。詳細事發經過還需再釐清。