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▲蔡順龍使用梳棉機，製作手工棉被。（圖／記者鄭宏斌攝）

▲蔡順龍從13歲開始學做手工棉被，至今已有50幾年的經驗。（圖／記者鄭宏斌攝）

▲蔡順龍／67歲／台南人／手工棉被師傅。（圖／記者鄭宏斌攝）

現在的年輕人都不知道，台南將軍是台灣棉被的發源地，那些外縣市做棉被、開棉被店的人，你去問，有70%是從我們將軍苓仔寮、巷口這2個庄頭出去的。民國40、50年代，台灣的紡織業起飛，將軍這邊幾乎家家戶戶都在做棉被，從雲林到台南，種棉花的地差不多有6千甲。不過現在棉花都是進口的，到了70年代就沒有人在種了。早年，將軍這邊的田都是在種棉花。棉花送到工廠去殼脫脂，再送去紡織廠抽紗，外銷、賺取外匯，而抽紗過後的下腳棉，就拿來做棉被，以前還沒有化學聚酯棉，棉被都是純棉做的。後來大概到了60年代，開始有聚酯棉，才漸漸取代棉花。聚酯棉做的棉被雖然很保暖，可是悶熱，會蓋到流汗。棉花透氣，蓋起來是溫暖的熱、不是悶的熱。聚酯棉的材質可以洗，但棉花不能洗、只能曬，陽光曬過的棉被會有一種舒服的味道。以前的棉被都很厚重，因為早年冬天很冷，中秋過後吹北風，大家都住在竹籠仔厝或是低厝仔，沒有氣密窗，風會透進來，所以要蓋很重的棉被才保暖。現在不一樣了，大家住公寓、大樓，有氣密窗，在室內沒有風，而且車子排放熱氣，天氣比較不冷。以前棉被店可以做半年生意，現在可能不到2個月。我是學甲人，上一代是務農的，54年前，我國小畢業、13歲的時候，家裡經濟不好，不允許我繼續上學，我就從學甲到苓仔寮的工廠學做棉被，當時1個月賺6百元，對囡仔工來說是很好的。做棉被不難，可是重點是要做得美觀，把棉花鋪均勻，讓消費者看了想買、蓋起來舒服，這是有眉角的。手工棉被早期的做法，是要用手拿彈弓，把棉花彈鬆、牽紗，還要揉，過程比較複雜，夫妻2個人1天只能做2件。後來有梳棉機取代彈弓，1天可以做7件，我鋪棉，太太負責縫，1件棉被要縫61針。不是每間棉被店都自己有買梳棉機，很多人會來跟我買梳好的棉花，1捲1捲的，捆成1捆，載回他們店裡自己鋪、自己做，也有生意比較好的店，買1台比較小的梳棉機自己梳。棉被是以前女生出嫁的嫁妝，女方會訂做2件，1件上被、1件下被，講求雙雙對對，早期沒有彈簧床，床板很硬，要墊著下被睡覺，而男方則會做1件安床被，會叫生肖比較好的人，例如屬龍的，上去滾一滾，討個吉利，所以每當有人要結婚，就會來訂3件棉被。手工棉被的產量少，製作速度慢，都要提早幾個月訂做。如果有人來訂棉被，通常表示他們家裡有人要結婚，訂婚半年之後結婚，拿到的時間剛剛好。我在每個庄頭都有一些線民，知道有人要嫁娶，就會來通知，我就會去問，你們的棉被要不要給我做？曾經有一對70多歲的老夫妻，從北部下來，把舊棉被載過來請我翻新，我看那棉被都50年了，問他們還要翻嗎？他們說那是嫁妝被，有感情了，很懷念，捨不得丟，希望能翻一翻，帶回去告訴孩子，那是他們結婚的紀念被。很多懷舊的人會來找我翻新棉被，棉被都用了幾十年，還捨不得丟掉。現在會幫人家翻棉被的店家很少了，師傅不願意翻，因為很髒，有一些細菌什麼的，但是我看他們既然有那個心意，就幫他們翻。戴著口罩，把棉被壞的部分拆掉，加一點新棉花，做到最好的品質，翻完之後蓋起來還是一樣舒服。還有一些年輕時候出去外地開店的老師傅，都80幾歲了，店面捨不得收掉，也不想租別人，寧願放棄高額租金，就繼續賣棉被。以前他們自己做棉被，信用都很好，現在叫他們賣機器做的棉被，賣不下去，就找同樣做手工棉被的，就來找到我。他們會看我做棉被的手路好不好，棉被打開，老師傅一看就知道了，這個手路不錯，他們認可，就跟我配合，配合到現在滿久了，我把做好的棉被載去給他們賣。時代在變，手工被機械化取代，現在的棉被都是機器做的，將軍這裡做棉被的人也越來越少，以前是家家戶戶在做，目前只有17家是機械化工廠，傳統手工的只剩2間。民國103年政府推動「一鄉一特色」，將軍這邊受輔導的產業就是棉被，說實在的，棉被這種產業很難輔導，你每天都要吃，也常常買衣服，可是棉被是冬天才會用到，用到的時間少，不過政府是好意，我們也盡量做，讓傳統技藝保存下來。我們也有開設小朋友的體驗活動，帶他們自己做出一件小棉被，推廣傳統手藝。我跟太太都是國小畢業而已，靠著做棉被，把3個小孩子栽培到大學畢業。我的女兒對棉被這一行也很感念，想繼承技藝，我跟她說，做這一行不能賺錢，只能溫飽，她能繼承多久、做多久，以後也是要看她自己。到最後沒辦法的話，該收還是要收，畢竟要先顧肚子，才能顧佛祖。以後如果工廠收起來、手工棉被技藝消失的話，我當然會很捨不得啊，但這也是無可奈何的事。不過，只要我還有能力，就會一直做，做到我沒辦法再做為止。