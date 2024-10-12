古久保執教樂天首年就闖季後賽！中職今（12）日於台北大巨蛋迎來首場季後挑戰賽，將由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，交手全年度戰績排名第三的樂天桃猿。樂天日籍總教練古久保健二，執教首年就帶隊闖入季後賽，在賽前受訪也信心喊話：「就是贏就對了，會相信選手去面對這次比賽。」
首年帶隊闖季後賽 選擇相信球員
由於統一是上半季冠軍，而樂天是全年度戰績第3名，根據中職規定，統一在5戰3勝的比賽中，會先握有1勝，因此樂天闖關的難度相對較高。儘管如此，去年季後挑戰賽中，同樣是由統一握有1勝優勢交手樂天，結果慘吞3連敗，無緣晉級台灣大賽，最終由味全龍奪下總冠軍。
對於今年首度執教就帶隊闖入季後賽，古久保健二在賽前受訪時表示：「我們就是贏就對了，希望可以果斷一點跟對手對決，會相信選手去面對這次比賽。」談到對方首場先發強投古林睿煬，古久保健二說：「針對他有稍微做準備，並不意外他投第一場，原本就想說應該是他了，是個沒有很好對付的選手。」
談廖健富恢復狀況 會以代打出賽
此外，樂天本季受傷勢影響的廖健富，在季末恢復出賽，昨（11）日最後一場例行賽更是繳出3安猛打賞。對此，古久保健二表示，廖健富的恢復狀況比自己想得好，一天比一天好，但還沒到完全復原，季後賽主要任務會是代打。
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由於統一是上半季冠軍，而樂天是全年度戰績第3名，根據中職規定，統一在5戰3勝的比賽中，會先握有1勝，因此樂天闖關的難度相對較高。儘管如此，去年季後挑戰賽中，同樣是由統一握有1勝優勢交手樂天，結果慘吞3連敗，無緣晉級台灣大賽，最終由味全龍奪下總冠軍。
對於今年首度執教就帶隊闖入季後賽，古久保健二在賽前受訪時表示：「我們就是贏就對了，希望可以果斷一點跟對手對決，會相信選手去面對這次比賽。」談到對方首場先發強投古林睿煬，古久保健二說：「針對他有稍微做準備，並不意外他投第一場，原本就想說應該是他了，是個沒有很好對付的選手。」
談廖健富恢復狀況 會以代打出賽
此外，樂天本季受傷勢影響的廖健富，在季末恢復出賽，昨（11）日最後一場例行賽更是繳出3安猛打賞。對此，古久保健二表示，廖健富的恢復狀況比自己想得好，一天比一天好，但還沒到完全復原，季後賽主要任務會是代打。