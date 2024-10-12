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▲樂天桃猿三壘手廖健富，在中職35年最後一場例行賽，總共3打數敲出3安打，繳出猛打賞表現。（圖／樂天桃猿提供）

古久保執教樂天首年就闖季後賽！中職今（12）日於台北大巨蛋迎來首場季後挑戰賽，將由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，交手全年度戰績排名第三的樂天桃猿。由於統一是上半季冠軍，而樂天是全年度戰績第3名，根據中職規定，統一在5戰3勝的比賽中，會先握有1勝，因此樂天闖關的難度相對較高。對於今年首度執教就帶隊闖入季後賽，古久保健二在賽前受訪時表示：「」談到對方首場先發強投古林睿煬，古久保健二說：「針對他有稍微做準備，並不意外他投第一場，原本就想說應該是他了，是個沒有很好對付的選手。」此外，樂天本季受傷勢影響的廖健富，在季末恢復出賽，昨（11）日最後一場例行賽更是繳出3安猛打賞。