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前總統蔡英文今（12）日將啟程出訪歐洲8天，外媒報導，英國外交部要求蔡英文延後訪英，以免在外交大臣拉米（David Lammy）下週訪中前激怒北京。對此，蔡英文辦公室回應，蔡英文近期正進行相關的國際訪問，考量整體規劃，會在適當時機安排去訪。在捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請下，蔡英文今天預計前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」，並發表演說。據中央社報導，英國原本是蔡英文訪歐積極規劃的一站，時間點就落在10月中旬，但礙於英方因素，暫需「延期」。《衛報》則援引3名消息人士說法，在英國外交部表示可能會影響拉米的中國行後，蔡英文的訪問計畫就被推遲；報導並指出，蔡英文的訪英計畫被延後至明年春天，台英國會小組接待蔡英文無須取得英國政府許可，但國會小組原本期待英國官方提供協助，包含維安。