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▲鄭進一坦言自己年紀大了，加上〈家後〉的意義實在太難突破，因此拒絕再譜神曲。（圖／鄭進一 臉書）

台語歌后二姐江蕙，2015年時曾因罹癌而忍痛告別歌壇，如今時隔9年終於抗癌成功，並在國慶晚會上復出，更獻唱了經典歌曲〈甜蜜蜜〉、〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉，讓歌迷十分滿足，而為神曲〈家後〉作詞作曲的鄭進一，也直說：「她能再出來唱歌給大家聽，是大家的福氣。」不過被問到是否還會替江蕙再譜神曲，他竟直接了當的拒絕，並表示：「那個〈家後〉已經到了天花板了。」事實上，〈家後〉這首歌在2001年時由鄭進一作詞作曲，後續被收錄在專輯〈江蕙同名專輯〉中，沒想到直接爆紅，因為該曲的歌詞以女性視角出發，雖然文字簡單明瞭，但背景音樂的淡淡哀愁感，卻將女人為了家庭的刻苦心聲表露無遺，而江蕙的歌聲又將這些情感刻畫的淋漓盡致，後續也成為台語神曲之一。如今江蕙復出開唱，再度重現經典，讓鄭進一聽了相當感動，並大讚江蕙的實力和過往不相上下：「江蕙在歌壇已經前無古人，後無來者，她能再出來唱歌給大家聽，是大家的福氣。」並指出其實江蕙一直以來的願望都是想繼續唱歌：「我覺得她還是可以唱，而且她的內心應該也還是想唱歌，所以憋這這麼久，有機會可以唱，所以她就出來了。」而被問到是否願意再譜神曲，鄭進一開玩笑表示：「只有鄭進一可以贏過鄭進一，哈哈哈！」不過鄭進一後續又突然一本正經的表示：「我自己覺得，那個〈家後〉已經到了天花板，因為〈家後〉它不只是一首歌，它是一個位置。」坦言拒絕再創神曲，更坦言該首歌的意義非常難突破：「只有台灣唯一叫妻子作為「家後」，意思就是在家裡後面，我覺得算是一個意義了，這很難突破，我自己都突破不了。」最後也忍不住自曝現況：「不要說超越〈家後〉，現在寫一首歌就寫不出來了，不行了，老了、老了。」