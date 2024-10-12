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▲有網友查看自己的電信合約，發現自己35年沒更改過電話號碼以及電信門市，相當驚人。（圖/Threads）

▲內行人分享透露在電信合約到期時，可透過「手機攜碼跳槽」，可以賺取許多電信業者推出的優惠。（示意圖／Pixabay）

▲通常攜碼跳槽都能獲得不少優惠，像是月租費折扣，或是近幾年5G方案優惠等等。（示意圖／Pixabay）

你的電話號碼從開通以來有換過嗎？現在人手一支手機的世代，每個人都有一組電話號碼，可能一用就是好幾十年沒有換過。近日就有網友討論，自己的手機號碼已經使用了17年之久，結果釣出許多人查看之後也驚呆，其中還有人同手機號碼一用就是35年，讓許多人笑說：「是不是大家都在等待大S版戀情降臨」，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出結果貼文還搞笑釣出台灣大哥大Threads小編回應：「我以為我們能走到最後QQ當初的海誓山盟呢？」貼文曝光後，許多人也急忙去查看自己所屬電信約的年資，結果都有意外收穫、「看到大家都20幾年沒換手機，是不是都在等待大S版戀情降臨。」而雖然許多人可能覺得一支手機號碼或者電信約用習慣就好，要更改麻煩，那幹嘛這麼麻煩？，當你原本電信合約到期的時候，，不少人每2年、3年就會換一家電信，但電話號碼始終不變。而如果現在你使用的電信約已經是超過10年以上，首先要跳槽的主要考量，，在申辦完成後，在合約到期更換SIM卡後就能無縫接軌的使用新電信服務。，尤其現在許多App、社群平台都是綁定手機的狀況，相對方便，還可別說，只能說，不管是骨灰級電信用戶的VIP會員，還是利用NP轉移賺取優惠都各自有優缺點，端看自己的生活需求去衡量囉！只要手機號碼沒變，祝大家哪一天都有像大S那樣20年後重逢的童話戀情。