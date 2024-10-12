你的電話號碼從開通以來有換過嗎？現在人手一支手機的世代，每個人都有一組電話號碼，可能一用就是好幾十年沒有換過。近日就有網友討論，自己的手機號碼已經使用了17年之久，結果釣出許多人查看之後也驚呆，其中還有人同手機號碼一用就是35年，讓許多人笑說：「是不是大家都在等待大S版戀情降臨」，不過也有內行人出面表示：「可以不換號碼，但可以看優惠選擇跳槽啊！可以賺到不少優惠。」
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「看了自己的手機號碼跟台灣大哥大電信約，竟然已經用了17年又256天了，可以改換別家了嗎？」結果貼文還搞笑釣出台灣大哥大Threads小編回應：「我以為我們能走到最後QQ當初的海誓山盟呢？」
貼文曝光後，許多人也急忙去查看自己所屬電信約的年資，結果都有意外收穫「看了你貼文才去查....我的門號已經用了30年沒換，傻眼」、「天阿，我也用了22年的台哥大」、「我是過世親人留給我的，門號24年路過」、「35年路過，完全沒換過門號跟電信」、「看到大家都20幾年沒換手機，是不是都在等待大S版戀情降臨。」
沒換手機號碼沒關係！內行人揭利用NP攜碼賺優惠
而雖然許多人可能覺得一支手機號碼或者電信約用習慣就好，要更改麻煩，但其實在電信業有所謂的「行動號碼可攜服務（Number Portability）」，也就是內行人所說的NP轉移，簡單來說就是可以帶著你現在的電話號碼，跳槽去另一家電信公司，並且能沿用舊的電話號碼。
那幹嘛這麼麻煩？那是因為各大電信業者為了搶客，經常都會對NP用戶祭出不同的優惠，像是近幾年的5G方案優惠、月租費折扣、5G手機免費等等，當你原本電信合約到期的時候，攜碼跳槽至別的電信，很可能經過比較，比在原本電信續約可以得到更多的福利，屬於一種賺取優惠的電信跳槽模式，不少人每2年、3年就會換一家電信，但電話號碼始終不變。
電信攜碼何時能夠提出？跳槽優點及缺點一次看！
而如果現在你使用的電信約已經是超過10年以上，首先要跳槽的主要考量，還是其他電信業者祭出的優惠夠不夠吸引人，以及自身的合約是否已經快到期，通常只要在合約28天內到期就可以提前申辦攜碼，不需要解約支付原電信的違約金，在申辦完成後，在合約到期更換SIM卡後就能無縫接軌的使用新電信服務。
那麼電信攜碼的最大優點，就是在於不用更動自身的手機號碼，尤其現在許多App、社群平台都是綁定手機的狀況，相對方便，另外當然就是購機優惠、贈品、月租折扣費多寡的考量；缺點的話則是會喪失「原電信年資享有的福利」，如果長期有購機需求的民眾，通常年資高、月租費高的人，通常是VIP的會員，就必須捨棄這些只有VIP享有的服務跟購機折扣。
還可別說，今年天后張惠妹在大巨蛋準備開演唱會時，台灣大哥大的VIP用戶們就能提前領取購票券，輕鬆不用跟數十萬人搶票就輕鬆有2張票入手，讓不少阿妹的歌迷都相當羨慕呢！只能說，不管是骨灰級電信用戶的VIP會員，還是利用NP轉移賺取優惠都各自有優缺點，端看自己的生活需求去衡量囉！只要手機號碼沒變，祝大家哪一天都有像大S那樣20年後重逢的童話戀情。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，許多人也急忙去查看自己所屬電信約的年資，結果都有意外收穫「看了你貼文才去查....我的門號已經用了30年沒換，傻眼」、「天阿，我也用了22年的台哥大」、「我是過世親人留給我的，門號24年路過」、「35年路過，完全沒換過門號跟電信」、「看到大家都20幾年沒換手機，是不是都在等待大S版戀情降臨。」
沒換手機號碼沒關係！內行人揭利用NP攜碼賺優惠
而雖然許多人可能覺得一支手機號碼或者電信約用習慣就好，要更改麻煩，但其實在電信業有所謂的「行動號碼可攜服務（Number Portability）」，也就是內行人所說的NP轉移，簡單來說就是可以帶著你現在的電話號碼，跳槽去另一家電信公司，並且能沿用舊的電話號碼。
那幹嘛這麼麻煩？那是因為各大電信業者為了搶客，經常都會對NP用戶祭出不同的優惠，像是近幾年的5G方案優惠、月租費折扣、5G手機免費等等，當你原本電信合約到期的時候，攜碼跳槽至別的電信，很可能經過比較，比在原本電信續約可以得到更多的福利，屬於一種賺取優惠的電信跳槽模式，不少人每2年、3年就會換一家電信，但電話號碼始終不變。
電信攜碼何時能夠提出？跳槽優點及缺點一次看！
而如果現在你使用的電信約已經是超過10年以上，首先要跳槽的主要考量，還是其他電信業者祭出的優惠夠不夠吸引人，以及自身的合約是否已經快到期，通常只要在合約28天內到期就可以提前申辦攜碼，不需要解約支付原電信的違約金，在申辦完成後，在合約到期更換SIM卡後就能無縫接軌的使用新電信服務。
那麼電信攜碼的最大優點，就是在於不用更動自身的手機號碼，尤其現在許多App、社群平台都是綁定手機的狀況，相對方便，另外當然就是購機優惠、贈品、月租折扣費多寡的考量；缺點的話則是會喪失「原電信年資享有的福利」，如果長期有購機需求的民眾，通常年資高、月租費高的人，通常是VIP的會員，就必須捨棄這些只有VIP享有的服務跟購機折扣。
還可別說，今年天后張惠妹在大巨蛋準備開演唱會時，台灣大哥大的VIP用戶們就能提前領取購票券，輕鬆不用跟數十萬人搶票就輕鬆有2張票入手，讓不少阿妹的歌迷都相當羨慕呢！只能說，不管是骨灰級電信用戶的VIP會員，還是利用NP轉移賺取優惠都各自有優缺點，端看自己的生活需求去衡量囉！只要手機號碼沒變，祝大家哪一天都有像大S那樣20年後重逢的童話戀情。