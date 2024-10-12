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▲呱吉公開2024走鐘獎風格主題為AI。（圖／呱吉臉書）

YouTuber年度盛會、2024走鐘獎10月26日將在台大體育館登場，一別過往讓觀眾免費索票，今年要收費了，一張門票300元。走鐘獎主辦單位代表「呱吉」邱威傑稍早公開背後原因，表示去年直到典禮前1個月，才獲神秘友人贊助，勉強湊齊活動資金，因此今年、第6屆走鐘獎一改過往完全免費形式，「希望各位都可以成為我們的神秘友人」，藉收取門票費用來補貼場地成本。呱吉稍早透過社群平台發文，開頭直言：「走鐘獎辦到第六屆，每一屆都很爽也很痛苦，每一次都有突破，但每一次也都增加更多的包袱。」他除了曝光本次、第6屆風格主題為AI外，也公開最大特色，就是，笑稱：「再給我們一點時間，也許走鐘獎的第六十屆就會變成全宇宙都可以投稿的跨星系大獎了。」接著，呱吉話鋒一轉，說明走鐘獎堅持舉辦大型現場活動的初衷，「就好像創作者的影片沒有觀眾，就只是一棵在無人森林裡倒下的樹木，沒人知道它的存在」，但要辦大型活動，費用就是一個問題。呱吉說，去年走鐘獎直到典禮前一個月，才獲得神秘友人的幫助，勉強湊齊了活動資金，但「這終究不可能成為一種常態」。因此，呱吉宣布，本屆走鐘獎索票規則由完全免費改為300元，強調「我們無意透過高票價斂財，只是用來補貼票務和場地成本」，也將在現場贈送限量的小禮物，邀請觀眾到場成為走鐘獎的神祕友人。