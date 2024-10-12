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▲主持人劉在錫還打趣表示：「P.O（左）感覺像孫悟空那種猴子，而梁世燦（右）像是跟在孫悟空猴群裡的手下。」（圖／中天電視提供）

▲劉在錫還特別交代隊長姜勳（右）照顧好嘉賓南志鉉（左），這時班底之一的哈哈卻故意在好感姜勳的池睿恩面前說男方和南志鉉比較般配，氣得池睿恩改口向P.O示愛（圖／中天電視提供）

由張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳（P.O）主演的律政劇《好搭檔》自開播以來話題不斷，收視亮眼，中天綜合台明（13）日播出的新一集韓國國民綜藝節目《Running Man》也邀請了南志鉉、表志勳一起出演。雖然首次參加《RM》拍攝的表志勳相當興奮，但全場嘉賓卻相當不解為何出道多年，人氣長紅的表志勳是第一次演出，製作單位連忙解釋曾打過兩次電話邀約，但都沒有下文，讓表志勳一臉疑惑的說：「第一次聽說，但我非常想來。」主持人劉在錫則問他:「有聽過朱鍾赫加P.O等於梁世燦的公式嗎？」作為觀眾多年的表志勳坦言聽過不少次，更表示與梁世燦兩人面相都有點像猴子，此話一出劉在錫笑回：「P.O感覺像孫悟空那種猴子，而梁世燦像是跟在孫悟空猴群裡的手下。」節目全程洋溢著歡樂的氛圍，一行人在搭車前往餐廳途中，主持人劉在錫還特別交代隊長姜勳照顧好嘉賓南志鉉，不過眾人聽聞池睿恩對姜勳有好感，便出主意製造她與姜勳的機會，這時班底之一的哈哈卻故意反指姜勳和南志鉉比較般配，急得讓池睿恩跳出來替自己拉分:「為什麼？我是狗狗相！狗狗長相的人之間會很相配。」雖然姜勳也大方承認自己也是屬於狗狗長相，但很有「眼力見」的南志鉉藉機岔開話題，提出「下巴命運說」，稱下巴相似的兩人會結婚，團員們聽聞也繼續捉弄「團欺」池睿恩，一致提出成員都覺得姜勳與南志炫下巴真的很像的看法，池睿恩被氣到直接改說：「我也更喜歡P.O好嗎？」頓時變成四角戀的糾葛，不過，相當好哄的她被姜勳反問「為什麼？妳不是一直喜歡我嗎？」帶有醋意的一番話讓池睿恩聽了立刻由悲轉喜，開心到說不出話來，想知道更多「四角戀」的有趣內幕，絕對不能錯過明日晚間六點中天綜合台《Running Man》。