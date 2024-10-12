由張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳（P.O）主演的律政劇《好搭檔》自開播以來話題不斷，收視亮眼，中天綜合台明（13）日播出的新一集韓國國民綜藝節目《Running Man》也邀請了南志鉉、表志勳一起出演。雖然首次參加《RM》拍攝的表志勳相當興奮，但全場嘉賓卻相當不解為何出道多年，人氣長紅的表志勳是第一次演出，製作單位連忙解釋曾打過兩次電話邀約，但都沒有下文，讓表志勳一臉疑惑的說：「第一次聽說，但我非常想來。」
主持人劉在錫則問他:「有聽過朱鍾赫加P.O等於梁世燦的公式嗎？」作為觀眾多年的表志勳坦言聽過不少次，更表示與梁世燦兩人面相都有點像猴子，此話一出劉在錫笑回：「P.O感覺像孫悟空那種猴子，而梁世燦像是跟在孫悟空猴群裡的手下。」
姜勳、南志鉉同為犬系長相 逼急池睿恩直接向P.O示愛
節目全程洋溢著歡樂的氛圍，一行人在搭車前往餐廳途中，主持人劉在錫還特別交代隊長姜勳照顧好嘉賓南志鉉，不過眾人聽聞池睿恩對姜勳有好感，便出主意製造她與姜勳的機會，這時班底之一的哈哈卻故意反指姜勳和南志鉉比較般配，急得讓池睿恩跳出來替自己拉分:「為什麼？我是狗狗相！狗狗長相的人之間會很相配。」
雖然姜勳也大方承認自己也是屬於狗狗長相，但很有「眼力見」的南志鉉藉機岔開話題，提出「下巴命運說」，稱下巴相似的兩人會結婚，團員們聽聞也繼續捉弄「團欺」池睿恩，一致提出成員都覺得姜勳與南志炫下巴真的很像的看法，池睿恩被氣到直接改說：「我也更喜歡P.O好嗎？」頓時變成四角戀的糾葛，不過，相當好哄的她被姜勳反問「為什麼？妳不是一直喜歡我嗎？」帶有醋意的一番話讓池睿恩聽了立刻由悲轉喜，開心到說不出話來，想知道更多「四角戀」的有趣內幕，絕對不能錯過明日晚間六點中天綜合台《Running Man》。
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姜勳、南志鉉同為犬系長相 逼急池睿恩直接向P.O示愛
節目全程洋溢著歡樂的氛圍，一行人在搭車前往餐廳途中，主持人劉在錫還特別交代隊長姜勳照顧好嘉賓南志鉉，不過眾人聽聞池睿恩對姜勳有好感，便出主意製造她與姜勳的機會，這時班底之一的哈哈卻故意反指姜勳和南志鉉比較般配，急得讓池睿恩跳出來替自己拉分:「為什麼？我是狗狗相！狗狗長相的人之間會很相配。」
雖然姜勳也大方承認自己也是屬於狗狗長相，但很有「眼力見」的南志鉉藉機岔開話題，提出「下巴命運說」，稱下巴相似的兩人會結婚，團員們聽聞也繼續捉弄「團欺」池睿恩，一致提出成員都覺得姜勳與南志炫下巴真的很像的看法，池睿恩被氣到直接改說：「我也更喜歡P.O好嗎？」頓時變成四角戀的糾葛，不過，相當好哄的她被姜勳反問「為什麼？妳不是一直喜歡我嗎？」帶有醋意的一番話讓池睿恩聽了立刻由悲轉喜，開心到說不出話來，想知道更多「四角戀」的有趣內幕，絕對不能錯過明日晚間六點中天綜合台《Running Man》。