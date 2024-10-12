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星宇航空即將於25日掛牌上市，員工可不分年資，以每股20元最高認購11張股票，讓網友大喊好羨慕。星宇航空日前發布重訊，董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，發行普通股4.7億股，每股10元，發行價格暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣94億元，實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。星宇航空指出，依公司法267條規定，本次現金增資保留發行新股總數15%計7050萬股由公司員工認購，其餘85%計3億9950萬股依證券交易法第28條之一規定與本公司113年6月14日股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。星宇航空11日再發布重訊提到，本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣17.39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣23.28元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣20元溢價發行。星宇航空公司公告，只要是今年9月18日前已正式任用的員工，不分年資長短，可以認購11張，也讓網友大喊好羨慕。