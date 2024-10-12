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▲陳范柏彥成為鋼鐵人主力，熱身賽首戰先發出賽超過30分鐘，攻下17分。（圖／PLG聯盟提供）

PLG職籃聯盟今(12)日展開熱身賽，首場比賽就上演精采的逆轉秀，富鋼鐵人本季陣容大洗牌，包括主力呂政儒、施晉堯、陳又瑋等10名球員離隊，雖透過選秀補進5名新人，包括衛冕軍政大出產的主力球員莊朝勝和王凱裕，但整體陣容過於年輕，競爭力受到外界質疑。不過鋼鐵人在熱身賽首戰打出新氣象，勇士後衛陳又瑋首度對決老東家，就給鋼鐵人難堪，全場攻下17分，外加5助攻和4籃板，並在下半場與洋將沃特斯攜手反攻，成為獲勝功臣之一。