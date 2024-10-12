PLG職籃聯盟今(12)日展開熱身賽，首場比賽就上演精采的逆轉秀，富邦勇士在下半場拉尾盤，洋將漢彌爾頓全場15分、7助攻，加上終場前1分鐘內連拿4分，率領勇士103：102驚險擊敗高雄鋼鐵人。
鋼鐵人本季陣容大洗牌，包括主力呂政儒、施晉堯、陳又瑋等10名球員離隊，雖透過選秀補進5名新人，包括衛冕軍政大出產的主力球員莊朝勝和王凱裕，但整體陣容過於年輕，競爭力受到外界質疑。
不過鋼鐵人在熱身賽首戰打出新氣象，上半場更一度領先勇士達17分，可惜第三節火力驟降，被勇士打出一波18：28的攻勢，加上末節又被勇士轟下33分，遭到逆轉。
陳范柏彥、陳又瑋換東家 表現出色
從勇士轉隊到鋼鐵人的陳范柏彥躍升成為主力，先發出賽超過30分鐘，攻下17分，另外，政大幫莊朝勝和王凱裕皆替補上陣超過15分鐘，分別攻下4分和6分。
勇士後衛陳又瑋首度對決老東家，就給鋼鐵人難堪，全場攻下17分，外加5助攻和4籃板，並在下半場與洋將沃特斯攜手反攻，成為獲勝功臣之一。
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不過鋼鐵人在熱身賽首戰打出新氣象，上半場更一度領先勇士達17分，可惜第三節火力驟降，被勇士打出一波18：28的攻勢，加上末節又被勇士轟下33分，遭到逆轉。
陳范柏彥、陳又瑋換東家 表現出色
從勇士轉隊到鋼鐵人的陳范柏彥躍升成為主力，先發出賽超過30分鐘，攻下17分，另外，政大幫莊朝勝和王凱裕皆替補上陣超過15分鐘，分別攻下4分和6分。
勇士後衛陳又瑋首度對決老東家，就給鋼鐵人難堪，全場攻下17分，外加5助攻和4籃板，並在下半場與洋將沃特斯攜手反攻，成為獲勝功臣之一。