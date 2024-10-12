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▲台中凌姓男子因追求詹姓女子遭拒，竟屢次跟蹤騷擾，本月11日，凌男持水果刀前往詹女住處，持刀揮砍女方10多刀，犯案後騎機車逃逸、輕生身亡。（圖／翻攝畫面）

▲台中凌姓男子因追求詹姓女子遭拒，竟屢次跟蹤騷擾，本月11日，凌男持水果刀前往詹女住處，持刀揮砍女方10多刀，犯案後騎機車逃逸、輕生身亡。（圖／翻攝畫面）

台中一名25歲凌姓男子，因追求34歲詹姓女子遭拒，竟屢次跟蹤騷擾，本月11日，凌男持水果刀前往詹女住處，一見到詹女現身，立即上前持刀揮砍10多刀，犯案後騎機車逃逸，等警方找到凌男，發現他已輕生身亡。而詹女遭砍傷送醫，緊急搶救檢救回一命，目前狀況穩定，家屬氣憤表示，今年3月間，凌男就持續騷擾詹女，因此向法院聲請保護令，未料還是發生憾事。據了解，詹女與凌男透過網路遊戲認識，凌男欲追求詹女遭拒，之後凌男不但在遊戲裡嗆聲開罵，又持續對其跟蹤騷擾，甚至一度闖入女方住處，詹女因不堪其擾，遂向法院聲請保護令。本月11日，凌男持水果刀埋伏，見到詹女現身隨即衝上前揮砍，之後騎車逃離現場，犯案不久後輕生身亡。對此詹女家屬指出，申請保護令之後，凌男所收到的保護令聲請狀及證據，裡面有張報案單影本，上面記錄了詹女的地址，不滿表示「為何加害人竟有被害人家住止？」詹女受傷送醫，其胸部腹部都有刀傷，所幸無傷及內臟，目前已在普通病房休養觀察。而凌男已過世，此詹女家屬指出，可能考慮就傷害部分，向凌男家屬求償，但還需要跟律師討論。