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築間餐飲集團公告9月合併營收新台幣4.82億元，維持去年同期表現水平，較上月略減7.89%；築間旗下品牌結構持續調整，擴張品牌的市場規模，累計前三季合併營收43.59億元，皆維持去年業績水準。築間表示，今年中秋節雖未有連假，民眾團圓聚餐熱潮仍帶動全數品牌單日業績躍升，中秋節當日來客數及業績雙雙創下歷史新高，單日業績3,093.6萬，年增11.09%，來客數4.79萬人次，年增20.09%。2023年餐飲業擺脫疫情陰霾，全年餐飲業總營收首度突破兆元大關，基期相對高，然集團近兩年持續進行品牌結構的調整，提高中價位消費品牌門店數，並同步推出新品牌，將旗下品牌推升至13個，全台分店突破180家，挹注築間2024年第三季單季及累計營收皆能維持在去年同期高基期的表現水平。築間積極布局國內外市場，於國內展開街邊店、百貨商場的門店布局，擴大國內北中南地區的品牌聚落規模，且瞄準年底聖誕節、跨年的聚餐商機，於10月初接連兩周在台南成大商圈再開出「朴庶韓國烤肉」及「築間酸菜魚」2大品牌，加上先前已插旗的「燒肉 Smile」、「本格和牛燒肉放題」，以4個品牌打造南部第2個，亦是全球第10個品牌聚落，期品牌聚落能發揮「聚集經濟」效益，推動集團業績穩健成長。在海外布局部分，築間在香港共有「築間酸菜魚」、「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「築間台灣鹹酥雞」等四個品牌，集團將適時調整菜單，穩定單月業績表現，期能早日達成單月損平轉盈目標。集團10月25日將於日本大阪開出東北亞首間分店「築間燒肉」，正式開啟第2個海外市場布局。築間預估年底前再開10家分店，挑戰全球總店數突破200家，在新品牌、新門店，以及海外市場布局多軌並行下，加速市場規模擴張速度，擴大市占率，增添業績動能。