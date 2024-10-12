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王品集團公布9月自結合併營收為新台幣17.8億元，再創同期新高，年增1.66%。台灣事業群營收14.5億元，也寫下同期新高，年增6.29%。大陸事業群營收3.3億元，年減14.63%。累計2024年1-9月兩岸自結合併營收166.7億元，年減0.51%。王品9月成長動能來自中秋節商機與新店挹注，今年中秋節雖未有連假，民眾團圓聚餐熱潮仍帶動全數品牌單日業績躍升，三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」與「金咕韓式燒肉」當日來客數甚至達到2-3倍成長。王品提到，加上「就饗鐵板燒」、「尬鍋」、「丰禾台味風格料理」等品牌新開店，帶動台灣事業群9月營收達14.5億元，改寫9月同期新高紀錄。其中，「肉次方」共4家分店突破千萬營收，加上「夏慕尼」、「青花驕」與「和牛涮」，合計共7家門店達成千萬大店成績。展望第4季，集團將繼續拓展新店，預計2024全年展店近30家，挹注業績動能，精品鐵板燒「阪前」台北、桃園2家新展店於10月開始正式營運，搶攻商務客、年末聚餐商機。此外，王品集團10月起與德商foodpanda獨家合作，期待透過強強聯手，擴大外送業績，並祭出500元美食金優惠引流導客。