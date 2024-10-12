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疫情過後國內拚觀光，多元旅宿也層出不窮，不過每一家都是合格的嗎？交通部觀光署統計，今年1至9月共有918家未合法列管旅館、591家未合法列管民宿。其中非法旅館主要以台中市、宜蘭縣及台北市最多，非法民宿則以屏東縣、南投縣及宜蘭縣最多，各縣市政府總計稽查1萬4940次，開罰1109次，累計罰鍰9629萬元。根據觀光署統計，今年1至9月共有3316家合法旅館，918家未合法列管旅館（335旅館、583家日租套房），其中又以台中市218家最多，其次為宜蘭縣147家、台北市124、高雄市及台南市也皆有逾百家。各縣市政府總計稽查4735家次，總共開罰677次、累計罰款達7547.8萬元，其中又以台中市數量最多，開罰135次、累計罰款達1531萬元；其次為台南市的125次、累計罰款1356.2萬元；第三則為高雄市的108次、累計罰款達1283萬元。觀光署表示，今年1至9月合法旅館較去年同期增加2家，變動0.06%不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果。未合法列管家數較去年同期減少194家，主要是都會區的日租套房減少，尤其是台北市減少最多141家。觀光署近一步表示，今黏1到9月總稽查家次4735家次，最多的前3名為台北市1414次、台中市680次及高雄市597次；罰鍰總次數前3名為台中市135次、台南市125次及高雄市108次；罰鍰總金額前3名為台中市1531萬元、台南市1356.2萬元及高雄市1283萬元。在民宿方面，觀光署統計，今年1至9月共有1萬1989家合法民宿，591家未合法列管民宿，其中又以屏東縣147家最多，南投縣也有124家，宜蘭縣有65家。各縣市政府總計稽查1萬0205家次，共開罰432次、2081.2萬元，其中，屏東縣開罰76次、456萬元，花蓮縣開罰68次、258萬元，台東縣開罰54次、239.8萬元，宜蘭縣開罰49次、300萬元。觀光署指出，1至9月合法民宿較去年同期增加680家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。未合法民宿列管家數較去年同期減少19家，為地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，最多的是台東縣增加34家、花蓮縣減少34家。