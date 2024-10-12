我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外送員廚師在黑湯匙晉級賽中祭出「八寶丸」，成功獲得安成宰的青睞。（圖／Netflix）

▲林泰勳曾在外送餐廳工作過。（圖／Netflix）

韓國知名綜藝實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》近期掀起話題，不僅是節目中料理的環節，還有黑白廚師們廝殺的過程，儘管已經在10月8日播畢，不過仍讓粉絲意猶未盡，在網路上熱烈討論，而在節目中有名「黑湯匙」主廚「外送員廚師」，特別受到矚目，如今節目播畢，他曝光他在節目訪談中有提到曾在孤兒院住過2年，後續才被祖母接回家中，因此非常感謝祖母，不過該片段卻遭到刪減，讓他感到非常遺憾。「外送員廚師」的本名叫做林泰勳，在一開始的「黑湯匙」晉級賽中，製作出了非常道地的中式料理「八寶丸」，讓評審安成宰非常讚賞，並表示林泰勳的手藝非常厲害，他也坦言自己在踏入料理界的原因，是源自於在高中時，他當時曾在一間餐廳擔任外送員，後續又在外送餐廳工作，因此對料理產生了極大興趣。而林泰勳後續在黑白1v1對戰中，擊敗了來自台灣的混血廚師呂敬來，讓他感動到差點掉下眼淚，後來更是激動的對呂敬來行大禮，而他也坦言自己從基層開始學起，雖然已經創業10年，不過還是覺得自己相當不足，並經常研讀呂敬來的書籍，希望能藉此精進自己。林泰勳也在被淘汰的訪談中，表示小時候因為父親投資失敗，導致父母離異，他也因此住進孤兒院整整2年，最後是祖母不忍心，才決定將他接回家中，並將他扶養長大，讓他十分感激，還談到目前祖母已經年過9旬，還患有失智症，現在在接受治療當中，不過後續林泰勳在節目播出中，發現這段表達謝意的訪談竟遭到刪減，讓他感到十分遺憾。