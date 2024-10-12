我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12日下午，屏東瑞光路一段某KTV，發生酒客鬥毆喋血事件，其中1人搶救宣告不治，死者為服役海軍陸戰隊、20歲洪姓男子。（圖／民眾提供）

12日下午，屏東瑞光路一段某KTV，發生酒客鬥毆喋血事件，警方獲報趕抵，現場有4人因鬥毆受傷，自行就醫之後，其中1人搶救宣告不治，死者為服役海軍陸戰隊、20歲洪姓男子。警方隨即成立專案小組，速鎖定3名涉案嫌疑人，陸續查緝3人到案，其中持刀的林姓嫌犯，為現役陸軍333旅士兵，訊後被依傷害及殺人罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並建請羈押。據了解，警方調閱監視器畫面，當天洪姓男子與友人到KTV聚會，與林男等人並不認識，疑似因酒後爆口角，進而引發肢體衝突，洪男與林男等4人發生鬥毆，遭林男持刀劃傷腹部，另外2人徒手毆打，共釀1人死亡3人受傷，洪男就醫時、內臟腸子外露，最後傷重不治。警方獲報後，將涉案的3名酒客查緝到案，訊後依法送辦，至於雙方衝突原因，還再持續釐清中，另其他參與聚眾鬥毆者，均依妨害秩序罪送辦。