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▲汪建民在7日不敵肺腺癌離世，享年56歲，女友Joan自始至終都對他不離不棄。（圖／年代提供）

▲汪建民告別式將於明（13）日舉行，家屬懇辭奠儀。（圖／汪建民臉書）

56歲的資深藝人汪建民在10月7日因肺腺癌離世，告別式將於明（13）日下午2點在台北市第二殯儀館舉行。汪建民的女友Joan對他不離不棄，還有消息傳出女方幫他處理債務。然而有網友發現Joan突然刪除了所有社群平台上的貼文，外界猜測可能與汪建民的債務有關，保持低調避免債主找上門。據了解，Joan在汪建民罹癌後一直陪伴左右，還在病床前握手打氣等等，讓親友們都相當感動。然而最近Joan的抖音帳號突然換了名字和頭貼照片，貼文也全部都被刪除，雖然並未對外詳述原因，但不少人猜測應該是和汪建民的債務有關，似乎是想要保持低調。由於汪建民有些財務問題，因此去世後以弱勢身分，由社工協助家屬處理後事，原本計劃以樹葬形式進行安葬，不過青潭寶塔花園負責人得知後，主動無償提供了免費的室內塔位，讓汪建民安葬在室內塔位中。汪建民的告別式將於明日在台北市第二殯儀館舉行，家屬宣布不收奠儀，並感謝社會各界的關心和支持，並希望一切以簡單形式進行。