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▲位於台北市中正區的「南機場夜市」，是不少老饕最喜歡逛的夜市之一，美食水準超群，贏過許多觀光夜市。（圖/Google評價）

▲南機場夜市攤位一格一格非常清楚明瞭，民國76年創立至今，已經有37年的歷史。（圖/南機場官網）

▲南機場夜市更著重在販售美食上，夜市內2號攤位「曉迪米糕滷肉飯」是必吃美食，已經賣超過20年。（圖/南機場官網）

▲被稱為南機場夜市「門神」的3號攤位「山內雞肉飯」也是名店，曾經獲得必比登美食推介。（圖/南機場官網）

台灣夜市文化相當出名，每個縣市都有許多不同特色，不要說外國人來台都會安排朝聖，連台灣人國旅到外縣市，都一定要安排夜市的行程！然而說到北部的夜市，大家一定都會想到三巨頭「寧夏夜市」、「饒河夜市」以及「士林夜市」。有網友在PTT貼文指出「，有人跟我一樣也很喜歡南機場夜市的嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「南機場夜市真的很好吃....很多店都入榜過必比登」、「南機場夜市從小吃到大，在地人覓食天堂。」事實上，，設立於台北廳古亭村區的陸軍練兵場，後營區暫供飛機起降使用，成為台北市早期的軍用飛行場地，後來1930年新建了軍客兩用的台北北飛行場（今松山機場），練兵場擴建後便改稱「台北南飛行場」，由於當地還保留不少特色建築，古色古香的街道甚至成為電影取景的最愛，除此之外，，顯見南機場夜市的美食水平。《NOWnews》記者北漂10年，也是輾轉從台北在地朋友口中得知有這個「南機場夜市」，第一次逛的時候也感到非常新奇，，如果跟台北三大巨頭夜市相比，；饒河夜市雖然CP值沒有很高，但因為距離長且販售品項、玩樂眾多，還是屬於典型的觀光夜市，非常適合遊客；至於南機場必吃的美食清單，記者針對自己吃過的給讀者推薦，下回來台北遊玩逛膩觀光夜市的民眾，不妨可以來體驗看看不同風情的「南機場夜市」哦！