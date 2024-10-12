台灣夜市文化相當出名，每個縣市都有許多不同特色，不要說外國人來台都會安排朝聖，連台灣人國旅到外縣市，都一定要安排夜市的行程！然而說到北部的夜市，大家一定都會想到三巨頭「寧夏夜市」、「饒河夜市」以及「士林夜市」。不過就有網友討論另一個名為「南機場」的夜市，表示幾乎是外縣市遊客都不知道的地方，美食眾多非常值得一逛。
有網友在PTT貼文指出「如果要說台北的夜市我最喜歡的還是南機場夜市，不會太擠而且遊客數也真的不多，幾乎都是在地人在逛的，美食也是很多，是很好覓食的地方，有人跟我一樣也很喜歡南機場夜市的嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果要比吃的話，南機場夜市應該是全台北最頂的夜市了」、「南機場比寧夏夜市好多了.....要不是交通不便，真的很推南機場夜市」、「想要吃東西選南機場夜市，想要逛選饒河夜市」、「南機場夜市真的很好吃....很多店都入榜過必比登」、「南機場夜市從小吃到大，在地人覓食天堂。」
南機場夜市已經有37年歷史！曾被國際電影取景、美食多但遊客少
事實上，這個「南機場夜市」位於台北市中正區，是源自於日治時期1909年，設立於台北廳古亭村區的陸軍練兵場，後營區暫供飛機起降使用，成為台北市早期的軍用飛行場地，後來1930年新建了軍客兩用的台北北飛行場（今松山機場），練兵場擴建後便改稱「台北南飛行場」，隨後在此地逐漸發展後興建了大量國宅，促成鄰近攤販群聚，逐漸形成南機場夜市，民國76年創立至今，已經有37年的歷史。
由於當地還保留不少特色建築，古色古香的街道甚至成為電影取景的最愛，連盧貝松導演的《露西》就將此地作為女主角藏身之處的選景之一。除此之外，由於南機場夜市的交通不像其他觀光夜市那樣便利，因此遊客並不多，幾乎都是在地人在逛，夜市內的美食至少就有7家曾經被「必比登推介」大為讚賞，坊間也都流傳「不好吃的店家，基本上無法在南機場立足」說法，顯見南機場夜市的美食水平。
南機場夜市逛過真實心得！必吃美食店家一次收藏
《NOWnews》記者北漂10年，也是輾轉從台北在地朋友口中得知有這個「南機場夜市」，第一次逛的時候也感到非常新奇，夜市規模並不大，但許多店家都是滿滿的人潮，且對比一般夜市有玩樂、服飾的買賣，南機場夜市更專心在販售美食上，如果跟台北三大巨頭夜市相比，記者個人心目中排名為「南機場夜市=饒河夜市>士林夜市=寧夏夜市」。
主因寧夏夜市實在太短，雖然有經典美食，但真正逛不到一小時就會結束；士林夜市則是代表性食物太少，不過交通非常方便；饒河夜市雖然CP值沒有很高，但因為距離長且販售品項、玩樂眾多，還是屬於典型的觀光夜市，非常適合遊客；南機場夜市則是好吃東西太多，且幾乎樣樣不踩雷，說是台北人的覓食天堂可能一點也不為過。
至於南機場必吃的美食清單，記者針對自己吃過的給讀者推薦，包括「曉迪米糕滷肉飯」、「山內雞肉飯」、「南機場彰化肉圓」、「阿男麻油雞」、「無名推車燒餅」、「鈺師傅上海水煎包」、「臭老闆現蒸臭豆腐」、「玉米家烤玉米」、「豬肝榮仔」以及「吾旺再季潤餅捲專賣」下回來台北遊玩逛膩觀光夜市的民眾，不妨可以來體驗看看不同風情的「南機場夜市」哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果要比吃的話，南機場夜市應該是全台北最頂的夜市了」、「南機場比寧夏夜市好多了.....要不是交通不便，真的很推南機場夜市」、「想要吃東西選南機場夜市，想要逛選饒河夜市」、「南機場夜市真的很好吃....很多店都入榜過必比登」、「南機場夜市從小吃到大，在地人覓食天堂。」
南機場夜市已經有37年歷史！曾被國際電影取景、美食多但遊客少
事實上，這個「南機場夜市」位於台北市中正區，是源自於日治時期1909年，設立於台北廳古亭村區的陸軍練兵場，後營區暫供飛機起降使用，成為台北市早期的軍用飛行場地，後來1930年新建了軍客兩用的台北北飛行場（今松山機場），練兵場擴建後便改稱「台北南飛行場」，隨後在此地逐漸發展後興建了大量國宅，促成鄰近攤販群聚，逐漸形成南機場夜市，民國76年創立至今，已經有37年的歷史。
由於當地還保留不少特色建築，古色古香的街道甚至成為電影取景的最愛，連盧貝松導演的《露西》就將此地作為女主角藏身之處的選景之一。除此之外，由於南機場夜市的交通不像其他觀光夜市那樣便利，因此遊客並不多，幾乎都是在地人在逛，夜市內的美食至少就有7家曾經被「必比登推介」大為讚賞，坊間也都流傳「不好吃的店家，基本上無法在南機場立足」說法，顯見南機場夜市的美食水平。
南機場夜市逛過真實心得！必吃美食店家一次收藏
《NOWnews》記者北漂10年，也是輾轉從台北在地朋友口中得知有這個「南機場夜市」，第一次逛的時候也感到非常新奇，夜市規模並不大，但許多店家都是滿滿的人潮，且對比一般夜市有玩樂、服飾的買賣，南機場夜市更專心在販售美食上，如果跟台北三大巨頭夜市相比，記者個人心目中排名為「南機場夜市=饒河夜市>士林夜市=寧夏夜市」。
主因寧夏夜市實在太短，雖然有經典美食，但真正逛不到一小時就會結束；士林夜市則是代表性食物太少，不過交通非常方便；饒河夜市雖然CP值沒有很高，但因為距離長且販售品項、玩樂眾多，還是屬於典型的觀光夜市，非常適合遊客；南機場夜市則是好吃東西太多，且幾乎樣樣不踩雷，說是台北人的覓食天堂可能一點也不為過。
至於南機場必吃的美食清單，記者針對自己吃過的給讀者推薦，包括「曉迪米糕滷肉飯」、「山內雞肉飯」、「南機場彰化肉圓」、「阿男麻油雞」、「無名推車燒餅」、「鈺師傅上海水煎包」、「臭老闆現蒸臭豆腐」、「玉米家烤玉米」、「豬肝榮仔」以及「吾旺再季潤餅捲專賣」下回來台北遊玩逛膩觀光夜市的民眾，不妨可以來體驗看看不同風情的「南機場夜市」哦！