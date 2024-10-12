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▲茱莉亞某次在朋友開的餐廳聚餐時，認識了現在的台灣男友，兩人認識後愛上了對方的優點，因而開始交往。（圖／翻攝自IG@yula_nov）

▲茱莉亞已經來台灣1週，大家都對她相當友善，男友家人也總是關心她有沒有吃飽。（圖／翻攝自IG@yula_nov）

烏克蘭18歲正妹茱莉亞（Julia）近日為了追愛來台，她在波蘭認識了台灣男友，並在近期專程飛來台灣，打算和男友結婚。她受訪時大讚，男友不僅是個好聽眾，且總是給予支持、建議，也不害怕與不同文化背景的人交往，因此決心要來台灣追愛，「我從來沒碰過像他一樣那麼了解我的人。」YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問烏克蘭18歲女高中生茱莉亞（Julia），她出生於克奧提科夫（Chortkiv），10歲時跟著父母搬到波蘭華沙（Warsaw），新生活剛開始時，她因為不會說波蘭語而遭到同儕霸凌，即使她努力在短短3個月內學會波蘭語，上高中前仍一直被同齡小孩欺負。直到一年前，茱莉亞上高中後發現，自己也不喜歡身處的求學環境，因此決定將剩下的高中課程轉為線上教育進修。而她某次在朋友開的餐廳聚餐時，認識了現在的台灣男友，兩人認識後愛上了對方的優點，因而開始交往。茱莉亞透露，男友總是會在她需要支持時給予安慰，也能給出最棒的建議。「我知道可能會有人因為我的年紀，而質疑我真的懂什麼是愛嗎？因為我才18歲」，但她認為男友不害怕和來自完全不同文化背景的女生交往，「我從來沒碰過像他一樣那麼了解我的人」，所以她才會不畏懼一個人來台灣和男友在一起並結婚。茱莉亞也坦言，父母意外地非常支持她的決定，好友也相信她的選擇。她也表示，這是第一次來台灣，看到了台灣有多美，大家也對她相當友善，男友的家人不僅張開雙臂歡迎她，還總是關心她有沒有吃飽，「我從來沒有體驗過這樣的待客之道」，她目前已來台灣一個禮拜，也握著男友媽媽的手說道：「我是認真的。」影片曝光後，網友們也紛紛留言祝福，「18歲…真的很勇敢，希望她老公和她老公的家人在未來不會讓她失望，畢竟離家千里，別辜負女方家人的信任了」、「天哪！又是一個應該是前輩子拯救了世界的男人」、「很少見西方美女主動追求亞洲男生，還是18歲就想結婚」。