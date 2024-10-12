我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德近日發表任內首次雙十談話，有媒體報導稱，華府冷處理賴清德國慶談話，對此，亞太基金會執行長董立文今（12）日質疑，此舉是意圖操作疑美論、疑賴論；他也拆解「疑賴論」三階段，第一，中國一定強；第二，台灣一定敗；第三，美國一定逃。針對賴清德雙十演說，董立文表示，賴清德雙十談話提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，強調「中華人民共和國無權代表台灣」，該段談話「就是把兩岸關係的政治現狀與定位給說清楚，目的還不是為了維持現狀」；他認為，賴清德演說跨越兩岸與族群鴻溝，更能團結台灣。對於有媒體稱賴清德談話「華府冷處理」，並指美方對賴「緊箍咒將變緊」，董立文表示，美方一中政策、兩岸以和平方式解決歧見等相關主張，都是美國政府一貫政策，所有人都倒背如流，「美國政府過去已經講超過8年，都沒有被解釋成疑英論、疑蔡論，為什麼美國現在講相同的話，要刻意操作成疑賴論，這不是莫名其妙嗎？」董立文也提到，所謂「疑賴論」，核心也包含「疑美論」、「反美論」，拆解惡意操作三段論，第一段：中國一定強；第二段：台灣一定敗；第三段，美國一定逃，並都指向同一個結論：台灣要投降。董立文認為，特定媒體與有心人士若在任何議題上操作疑賴論及疑美論，一定符合三段攻勢，但賴清德雙十談話承襲前總統蔡英文路線，並巧妙地以簡單事實將中華民國歷史、台灣民主化過程論述得更為清楚，展現穩健自信態度，減少北京政府反應與惡意操作的空間，也受到國際社會一致好評。