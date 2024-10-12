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▲樂天桃猿先發投手威能帝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

▲統一獅先發投手古林睿煬。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

中華職棒35年季後挑戰賽G1今（12）日在大巨蛋點燃戰火，樂天桃猿在二局上展開攻勢，朱育賢敲出安打後，林智平擊出右外野高飛球，未料林佳緯出現接球失誤，讓樂天無人出局攻占二、三壘。所幸古林睿煬快速回穩，先三振掉馮健庭，在讓馬傑森敲出左外野高飛犧牲打，送回三壘上的跑者朱育賢。本場比賽也是中職史上首度在大巨蛋舉行季後賽，一局上樂天梁家榮敲出安打，也將自己名字寫入史冊。