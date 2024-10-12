中華職棒35年季後挑戰賽G1今（12）日在大巨蛋點燃戰火，比賽前半段互有攻勢，樂天在二局上先馳得點，統一在三局下則扳回一城，雙方前3局打完戰成1平。
樂天桃猿在二局上展開攻勢，朱育賢敲出安打後，林智平擊出右外野高飛球，未料林佳緯出現接球失誤，讓樂天無人出局攻占二、三壘。所幸古林睿煬快速回穩，先三振掉馮健庭，在讓馬傑森敲出左外野高飛犧牲打，送回三壘上的跑者朱育賢。
不過二壘跑著林智平衝往三壘前遭到觸殺，統一主帥「大餅」林岳平認為是觸殺在先，本壘回來的分數應該不算，並要求電視輔助判決，但最裁判回覆沒有轉播畫面，因次維持原判，不算挑戰次數，樂天得分算數，也讓林岳平露出不滿的表情。
本場比賽也是中職史上首度在大巨蛋舉行季後賽，一局上樂天梁家榮敲出安打，也將自己名字寫入史冊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過二壘跑著林智平衝往三壘前遭到觸殺，統一主帥「大餅」林岳平認為是觸殺在先，本壘回來的分數應該不算，並要求電視輔助判決，但最裁判回覆沒有轉播畫面，因次維持原判，不算挑戰次數，樂天得分算數，也讓林岳平露出不滿的表情。
本場比賽也是中職史上首度在大巨蛋舉行季後賽，一局上樂天梁家榮敲出安打，也將自己名字寫入史冊。