統一7-ELEVEn獅今（12）日以台北大巨蛋為主場，迎戰樂天桃猿，進行季後挑戰賽，也是中職首次在大巨蛋舉辦季後賽。根據統一球團日前公布消息，首戰預售票大約12,000張，而在加上現場買票球迷後，總計一共湧入15,209人，是史上第6場觀眾數破萬季後挑戰賽，但可惜沒有超過17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。
首場攻蛋季後賽 第6場破萬人賽事
中職35年季後賽，統一在上半季封王，因此面對挑戰者樂天，率先握有1勝，且擁有第1、3、4場的主場優勢。獅隊首場主場賽事安排在大巨蛋，成為中職史上第1隊，在大巨蛋舉辦季後賽的球隊，且統一球團在開賽前夕公布，預售破萬張門票，還沒開打前就確定成為史上第6場觀眾數破萬的季後挑戰賽。
經官方統計，今（12）日最終進場人數為15,209人，相比前年季後挑戰賽首戰有大幅度成長，去年「獅猿大戰」首戰吸引7,132人進場，刷新台南棒球場的季後挑戰賽最多觀眾人數。不過該場進場人數，仍低於2022年由中信兄弟交手味全龍的17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。
值得一提的是，統一在大巨蛋的主場賽事，最多觀眾數為9月28日所寫下的28,018人，當日為資深投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽。
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中職35年季後賽，統一在上半季封王，因此面對挑戰者樂天，率先握有1勝，且擁有第1、3、4場的主場優勢。獅隊首場主場賽事安排在大巨蛋，成為中職史上第1隊，在大巨蛋舉辦季後賽的球隊，且統一球團在開賽前夕公布，預售破萬張門票，還沒開打前就確定成為史上第6場觀眾數破萬的季後挑戰賽。
經官方統計，今（12）日最終進場人數為15,209人，相比前年季後挑戰賽首戰有大幅度成長，去年「獅猿大戰」首戰吸引7,132人進場，刷新台南棒球場的季後挑戰賽最多觀眾人數。不過該場進場人數，仍低於2022年由中信兄弟交手味全龍的17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。
值得一提的是，統一在大巨蛋的主場賽事，最多觀眾數為9月28日所寫下的28,018人，當日為資深投手「嘟嘟」潘威倫的引退賽。