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▲潘威倫引退賽吸引28018位球迷到場，是統一獅在大巨蛋的主場賽事最多進場人數紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

統一7-ELEVEn獅今（12）日以台北大巨蛋為主場，迎戰樂天桃猿，進行季後挑戰賽，也是中職首次在大巨蛋舉辦季後賽。，但可惜沒有超過17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。中職35年季後賽，統一在上半季封王，因此面對挑戰者樂天，率先握有1勝，且擁有第1、3、4場的主場優勢。不過該場進場人數，仍低於2022年由中信兄弟交手味全龍的17,216人，無緣刷新季後挑戰賽最多進場人數紀錄。值得一提的是，統一在大巨蛋的主場賽事，